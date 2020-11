Ce spune Igor Dodon despre cei care au votat-o pe Maia Sandu

CHIȘINĂU, 20 nov - Sputnik. Igor Dodon susține că o particularitate a alegerilor prezidențiale din acest an este că, pentru prima dată, oamenii nu au ieșit la proteste după afișarea rezultatelor.

”Indiferent pentru cine ați votat, trebuie să apreciați acest lucru. Eu nu am chemat lumea în stradă pentru că oamenii responsabili, politicienii responsabili, dar eu mă consider un om responsabil, nu trebuie să destabilizeze situația în țară. Noi avem obiecții față de cum s-au desfășurat alegerile, am depus contestări, dar vom merge strict juridic”, a declarat Igor Dodon.

Totodată, președintele în exercițiu susține că scrutinul de duminica trecută a arătat că cea mai mare susținere din partea cetățenilor o au doi politicieni: pe dreapta - Maia Sandu și pe stânga - Igor Dodon.

”În interiorul țării eu am acumulat 49% din votul cetățenilor și asta în condiții de COVID și secetă, criză economică și când toți băteau în mine. Eu mi-am dorit mai mult, dar și acesta este un rezultat foarte bun. Îi asigur pe cei care m-au susținut că voi fi responsabil în continuare pentru acești oameni. Iar cei care au votat pentru oponenta mea, Maia Sandu, vă înțeleg poziția, dar 10-20% din cei care au votat pentru ea nu au dorit asta, dar au vrut să schimbe situația sau au obosit de COVID”, a menționat Igor Dodon.

În același timp, Igor Dodon se arată indignat de comentariile care au apărut pe rețelele de socializare după anunțarea rezultatelor. Votanții lui Igor Dodon și cei ai Maiei Sandu se atacă reciproc cu mesaje injurioase.

”Noi trăim în aceeași țară, trebuie să dăm dovadă de înțelepciune și maturitate politică. Să oprim această febră electorală. Ar fi bine acum să fie o discuție între Dodon și Maia Sandu, să vedem cum mergem mai departe, cum îi ofer transferul, cum îi ofer locul de președinte”, a precizat Igor Dodon.

După prelucrarea a 100% din procesele verbale, Comisia Electorală Centrală anunță următoarele rezultate preliminare: Maia Sandu, desemnată de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a acumulat 57,75% și Igor Dodon, desemnat de adunarea cetățenilor – 42,25%. În municipiul Chișinău, Maia Sandu a înregistrat un scor de 59,70%, iar Igor Dodon de – 40,30%. Moldovenii din străinătate au votat în proporție covârșitoare pentru Maia Sandu – aceasta a acumulat 92,86% din voturi. Turul doi al alegerilor prezidențiale din Moldova a avut loc pe 15 noiembrie. Prezența la vot, potrivit CEC, a fost de puțin peste 1,65 milioane de alegători, ceea ce constituie 52,78% din numărul cetățenilor cu drept de vot.

