Dodon: Sunt împotrivă ca președintele să fie ”o persoană de formă”

CHIȘINĂU, 4 dec - Sputnik. Igor Dodon susține că mereu a pledat pentru întărirea instituției prezidențiale și rămâne în continuare pe aceeași poziție.

”Eu sunt împotriva faptului ca președintele să fie pur și simplu o persoană de formă, eu am trecut prin această experiență, însă inițiativele care se discută în Parlament țin de atribuțiile deputaților, care sunt aleșii poporului. Ei au inițiative, le discută, le dezbat, le votează și aceasta este altă ramură a puterii”, a menționat Igor Dodon.

Igor Dodon susține că, acum câteva luni, deputații Blocului ACUM Iurie Reniță și Lilian Carp au inițiat proiectul de lege privind scoaterea din subordinea președintelui a Serviciului de Informație și Securitate și a Serviciului Protecție și Pază de Stat.

”După proiectul deputaților Blocului ACUM, a apărut alt proiect de lege înaintate de deputații PSRM care au spus: nu, SPPS trebuie să rămână la președinte și eu sunt de acord cu acest lucru. SPPS tot timpul a fost în subordinea președintelui, doar în timpul lui Plahotniuc l-au scos de la Președinție și l-au dat la Guvern”, spune Igor Dodon.

Ce schimbări se vor face odată cu trecerea SIS-ului în subordinea Parlamentului

”Proiectul socialiștilor prevede niște lucruri foarte simple: Nu scoate SIS-ul din subordinea președintelui. Am văzut multe discuții disperate la acest subiect. SIS-ul rămâne în subordine dublă - la președinte și la Parlament. Așa cum se numea anterior șeful SIS-ului de Parlament, așa va fi în continuare. Așa este acum, așa a fost și o lună în urmă, așa a fost trei ani în urmă.Eu dacă aș fi dorit să promovez pe cineva în funcție cum se speculează, atunci semnam decretele, am dreptul. Prin decret acum eu numesc vicedirectorul SIS, dar eu ieri am văzut că Parlamentul mi-a luat acest drept și l-a transmis Legislativului. Nimeni nu vrea să schimbe acum șeful la SIS, care a fost numit în funcție cu voturile socialiștilor, al Maiei Sandu și al lui Andrei Năstase. El are dreptul să înainteze un vicedirector”, a declarat Igor Dodon.

De precizat că această inițiativă a stârnit nemulțumiri. Maia Sandu a chemat oamenii la protest și peste o mie de cetățeni au manifestat joi în fața Parlamentului. Proiectul cu privire la SIS a fost adoptat totuși cu majoritate de voturi. Președintele ales a anunțat că va contesta inițiativa socialiștilor la Curtea Constituțională.

