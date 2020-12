De ce nu a avut loc ședința Parlamentului: Iată cum explică deputații PAS

CHIȘINĂU, 7 dec - Sputnik. Președintele fracțiunii PAS, Igor Grosu, susține că deputații PSRM și ȘOR nu au participat la ședința de astăzi a Parlamentului, la care urma să fie discutată moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne, pentru a-l ajuta pe Pavel Voicu să scape de întrebările incomode din partea opoziției.

”Este o fugă rușinoasă din partea PSRM-ȘOR de la ședința de azi a Parlamentului, în care urma să discutăm moțiunea împotriva lui Pavel Voicu. Deși ministru era prezent în sală, știa că va fi apărat de alianța PSRM-ȘOR. Această fugă nu-l salvează pe domnul ministru”, a spus Igor Grosu.

Igor Grosu a dezvăluit câteva întrebări pe care urma să i le adreseze azi ministrului de Interne, Pavel Voicu.

”Noi am vrut să-l întrebăm pe ministrul de Interne motivul pentru care cetățenii noștri au fost răpiți în regiunea transnistreană. Am mai vrut să-l întreb pe ministru despre contrabanda de țigări, schema este cunoscută. Pierderile sunt de un miliard de lei pe an din această cauză. Un alt lucru ține de un caz care a avut loc între primul și al doilea tur de scrutin prezidențial. Complicele lui Karamalak a trecut pe lângă Poliția de Frontieră fără niciun control, dar el a sosit să facă presiuni pe unul din concurenții electorali. Ulterior a plecat din țară și a fost reținut în Ucraina. Voicu are o companie de pază PSG, care prestează servicii de pază la Moldova Gaz”, a declarat Igor Grosu.

Deocamdată, ministrul de Interne, Pavel Voicu, nu a comentat aceste declarații. Ședință de astăzi a Parlamentului a fost anulată din cauza lipsei de cvorum. În sală s-au adunat doar 38 de deputați din cei 101. Din această cauză, președintele Parlamentului a anunțat că moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a eșuat.

Amintim că fracțiunile PAS și PPDA au înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului de Interne, Pavel Voicu, în data de 19 noiembrie. În data de 25 noiembrie, moțiunea a fost avizată de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului. Ministrului de Interne i se cerea prezentarea unui raport de activitate a MAI, în special în ceea ce privește „acțiunile din zona de securitate” de pe Nistru, „asigurarea securității cetățenilor, acțiuni pentru ordinea publică”. PPDA îi reproșează ministrului Pavel Voicu gestionarea ineficientă a combaterii grupărilor infracționale și a situației vizând „grupurile paramilitare din regiunea transnistreană și asigurarea securității cetățenilor”.

