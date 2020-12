”Pentru Moldova”: Opoziția a manipulat cetățenii în favoarea ei

CHIȘINĂU, 9 dec - Sputnik. Deputații platformei parlamentare “Pentru Moldova” au ieșit într-un briefing de presă în care au explicat fiecare lege votată în data de 3 decembrie. Ei susțin că deputații din opoziție au interpretat greșit inițiativele, iar în acest mod, au manipulat cetățenii și i-au scos în stradă la protest.

În primul rând au explicat legea cu privire la întoarcerea SIS-ului din subordinea președintelui țării în cea a Parlamentului.

”De ce insistați pe o agendă care promovează falsuri și dezinformează cetățenii și divizează societatea? Oare revenirea SIS-ului sub control parlamentar a meritat eforturile voastre și instigarea la ură? Deputații care acum sunt împotrivă știu legislația că într-o țară parlamentară SIS-ul se supune Legislativului și nu președintelui. Această instituție importantă trebuie să fie sub control parlamentar, care reprezintă voința tuturor cetățenilor țării și nu sub controlul unei singure persoane, fie el și preșdinte pentru că uneori vedem că puterea îi face să-și piardă mințile”, a declarat Violeta Ivanov, deputat al platformei parlamentare “Pentru Moldova”.

Totodată, Violeta Ivanov susține că opoziția a mințit cetățenii și despre legea care prevede funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova.

”Este o lipsă totală de responsabilitate să profiți de momentul când avem o societate divizată și să minți cetățenii și să le spui că această lege este despre statul limbii ruse. Modul perfid prin care au ales această temă pentru a scoate cetățenii în stradă arată disperarea acestor politicieni, nu sunt deloc mai buni decât cei pe care nu demult îi criticau pentru dezinformare și dezbinarea societății. Proiectul de lege privind funcționarea limbilor în țara noastră se referă la reglementarea tuturor limbilor vorbite pe teritoriul țării. Toți cetățenii trebuie să se bucure de acces egal la informație, iar autoritățile să-și asume responsabilitatea să asigure studierea calitativă a limbii de stat de către minoritățile naționale”, a menționat Violeta Ivanov, deputat al platformei parlamentare “Pentru Moldova”.

Deputatul a vorbit și despre întoarcerea terenului pe care este fostul stadion republican în proprietatea statului.

”Parlamentul a votat ca terenul să revină în proprietatea statului și la propunerea noastră a fost un amendament că pe acest teritoriu poate fi construit un complex sportiv, nu bloc de locuințe sau spații comerciale? Ce este rău în asta?”, spune Violeta Ivanov, deputat al platformei parlamentare “Pentru Moldova”.

În acest context, deputații platformei parlamentare “Pentru Moldova” au promis că vor ieși periodic în fața cetățeniilor și le vor explica legile votate în Parlament ca opoziția să nu manipuleze cetățenii. Mai mult, ei au îndemnat deputații din toate fracțiunile parlamentare să-și unească eforturile pentru binele țării.

