Sandu a renunțat la șefia PAS, cine îi ia locul?

CHIȘINĂU 10 dec - Sputnik. Maia Sandu a anunțat pe pagina sa de Facebook că a renunțat la șefia PAS.

„Acum 5 ani, pe 23 decembrie 2015, împreună cu câțiva oameni buni, anunțam intenția de a crea un partid politic. Șase luni mai târziu, cu sprijinul a mii de oameni buni, am reușit să înregistrăm Partidul Acțiune și Solidaritate. În acești 5 ani, am construit o echipă mare și puternică. Conform cerințelor legale, ieri am renunțat la funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate și la calitatea de membru de partid”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

În postarea sa, Sandu le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o și celor alături de care a construit echipa PAS.

„Am cunoscut oameni buni, cumsecade, curajoși, oameni care au grijă de cei din jur și nu stau indiferenți în fața răului. Oameni mărinimoși și înțelepți. La PAS am avut bucuria să cunosc oameni care au cutreierat țara-n lung și-n lat, fără să ceară nimic în schimb. Oameni care au economisit din pensia lor de câteva sute de lei, ca să vină să doneze și la noi un pic, a mai scris Sandu.

Precizăm că temporar, în fruntea PAS se va afla vicepreședintele acestei formațiuni, deputatul Igor Grosu. El va deține hățurile Partidului Acțiune și Solidaritate până la congresul neordinar al formațiunii, care urmează să aibă loc în 2021.

Precizăm că miercuri Maia Sandu și-a anunțat demisia din PAS în legătură cu faptul că astăzi Curtea Constituțională urmează să valideze mandatul de președinte a acesteia, iar legislația națională prevede că în timpul validării mandatului de către Înalta Curte, președintele ales nu trebuie să fie membru de partid.

