Igor Dodon: Cum s-a descurcat Moldova fără credite externe

CHIȘINĂU, 11 dec – Sputnik. În anul 2020, guvernarea de la Chișinău a reușit, „fără mari finanțări din afară” să gestioneze eficient situația social-economică, datorită conlucrării eficiente dintre ramurile puterii, a declarat președintele Igor Dodon în cadrul emisiunii sale tradiționale săptămânale de astăzi, transmisă live.

Șeful statului a oferit acest răspuns fiind întrebat de Sputnik Moldova dacă vor fi identificate alte surse de finanțare în cazul în care țara nu va beneficia de finantare externa până la următoarele alegeri parlamentare anticipate.

„În acest an, Guvernul Chicu, în conditii destul de dificile, a găsit posibilitatea să gestioneze eficient situația – am plătit pensii, salarii, am dat mai mulți bani la drumuri, am majorat salariile la medici, am găsit posibilitatea să dăm de două ori 700 și 900 de lei la pensionari. În anul viitor va fi o mie de lei pentru pensionarii cu pensia mai mică de 4.000 de lei. Noi acest lucru l-am reușit fără mari finanțări din afară”, a spus Igor Dodon.

Președintele a ținut să menționeze că și deficitul bugetar va fi de două ori mai mic decât se estima în primăvară.

„Se planifica că deficitul bugetar în acest an va fi de circa 15-16 miliarde de lei. Vedem că el se încadrează în 8-9 miliarde de lei și va fi cu mult mai mic decât ceea ce am planificat. De ce? De-atâta. Pentru că Bugetul și situația din țară au fost gestionate de o echipă profesionistă. Conlucrare între președinte, speaker și premier”, a menționat șeful statului.

Igor Dodon s-a întrebat retoric dacă „va putea următorul președinte să asigure o astfel de coordonare”.

„Timpul va arăta. Din ceea ce văd eu, din mesajele cu care se vine, nu se dorește colaborare. Dacă nu va fi colaborare, evident că situația se poate înrăutăți. Cine va fi responsabil de acest lucru? Responsabil va fi următorul președinte al țării. Dacă se va dori colaborare, noi suntem gata de dialog”, a spus șeful statului.

Igor Dodon a mai menționat, în cadrul emisiunii, că el „nu a avut majoritate parlamentară” pe care să poată conta permanent.

„Am fost nevoit să recurg la cedări, pentru a asigura o guvernare eficientă, pentru ca în Moldova să fie o anumită stabilitate, să-l dăm jos pe Plahotniuc”, a adăugat președintele.

Igor Dodon a spus că alegerile parlamentare anticipate pot avea loc nu mai devreme de luna mai a anului 2021.

Sputnik Moldova l-a mai întrebat pe Igor Dodon ce părere are despre prevederea din proiectul politicii fiscale pentru 2021 referitoare la impozitarea dobânzilor de la bănci ale cetățenilor.

Igor Dodon a răspuns că pe acest aspect urmează să se pronunțe Parlamentul, care ori va adopta prevederea, ori o va respinge prin vot. El a remarcat că despre necesitatea impozitării parțiale a dobânzilor de la bănci se discută de vreo 10-13 ani.

