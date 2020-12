Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei: Ce au discutat

CHIȘINĂU, 11 dec - Sputnik. Președintele în exercițiu, Igor Dodon a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, șeful statului spune că principalele subiecte abordate de cei doi oficiali se referă la agenda bilaterală dintre cele două state.

„Am constatat o îmbunătățire semnificativă a relațiilor moldo-ruse în anul curent. De asemenea, am vorbit despre reuniunea Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, în cadrul căreia am rostit un discurs. Țin să menționez că țara noastră are statut de observator în cadrul UEEA”, a precizat Dodon.

Cei doi oficiali au discutat și agenda summit-ului online al Comunității Statelor Independente, care va avea loc la 18 decembrie, precum și despre vizita lui Dodon la Moscova.

De precizat, astăzi Igor Dodon a ținut un discurs în cadrul Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, care s-a desfășurat în format online.

În discursul său, Dodon a menționat că în pofida actualelor provocări grave, Republica Moldova nu a retras de pe ordinea de zi problema consolidării cooperării sale cu Uniunea Economică Eurasiatică în calitate de stat cu statut de observator.

