Trump, reacţie la decizia Curţii Supreme - „Fără înțelepciune, fără curaj!”

BUCUREŞTI, 12 dec – Sputnik. „Curtea Supremă chiar ne-a dezamăgit. Fără înțelepciune, fără curaj!”, a scris pe Twitter preşedintele în funcţie Donald Trump.

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

​„Așadar, ești președintele Statelor Unite și tocmai ai trecut prin alegeri unde ai obținut mai multe voturi decât a obţinut, de departe, oricare președinte din istorie – și, chipurile, ai pierdut. Nu poți să stai în fața Curţii Supreme, astfel că «intervii» cu state minunate, [state] care, după investigaţii și o analiză atente, consideră că ai fost «tras pe sfoară», lucru care îi va afecta și pe ei. Multe alte [state] se alătură procesului, dar, într-o clipită, [procesul] este anulat, fără ca măcar să se analizeze numeroasele motive pentru care a fost intentat. Alegeri trucate, lupta continuă!”, a mai scris preşedintele, referindu-se la decizia Curții Supreme.

So, you’re the President of the United States, and you just went through an election where you got more votes than any sitting President in history, by far - and purportedly lost. You can’t get “standing” before the Supreme Court, so you “intervene” with wonderful states..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

​....that, after careful study and consideration, think you got “screwed”, something which will hurt them also. Many others likewise join the suit but, within a flash, it is thrown out and gone, without even looking at the many reasons it was brought. A Rigged Election, fight on!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

​Președintele în exercițiu a continuat, citându-l pe guvernatorul locotenent al Texasului, Dan Patrick, care a afirmat că SUA „nu a are nicio instanță care să judece acest caz [legat de votare] după cum merită”.

„Este o rușine din punct de vedere juridic, o umilinţă pentru SUA!!!”, a mai scris Trump.

Curtea Supremă a SUA a respins un proces intentat, pe 9 decembrie, de procurorul general al Texasului, Ken Paxton, care a solicitat justiției federale să invalideze rezultatele alegerilor din Georgia, Michigan, Pennsylvania și Wisconsin – state-cheie unde, a susţinut Paxton, au avut loc numeroase cazuri de fraudă electorală.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova