Igor Dodon anunță când ar putea avea loc alegeri parlamentare anticipate

CHIȘINĂU, 25 dec - Sputnik. Alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova ar putea avea loc în luna mai sau în toamna anului 2021. O declarație în acest sens a fost făcută de fostul președinte al țării Igor Dodon, la postul de televiziune „Rossya 24”

Alegerile anticipate

„Pe parcursul acestui an, am spus în repetate rânduri că actualul parlament ar trebui dizolvat, deoarece după alegerile de anul trecut 20% din deputați și-au părăsit fracțiunile. Cea mai rapidă cale este prin demisia Guvernului ", a spus Dodon.

Acesta a precizat că anume din acest motiv, împreună cu prim-ministrul Ion Chicu și președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi, a fost luată decizia ca Șuvernul să demisioneze și să fie declanșat procesul alegerilor anticipate.

„Noul președinte poate încerca să numească un alt guvern fără majoritate parlamentară. Dar, cel mai probabil, anul viitor vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, în mai sau în toamnă. Depinde ce se va întâmpla în următoarele două sau trei săptămâni în Republica Moldova. Cred că anul nu va fi ușor, dar sper că va avea rezultate bune”, a adăugat Dodon.

Ce ține de declarațiile președintelui Maia Sandu cu referire la forțele de menținere a păcii, Igor Dodon consideră că acestea „creează un fundal foarte neplăcut”.

„Am văzut declarațiile noului președinte cu privire la forțele de menținere a păcii. Cred că acest lucru este absolut imposibil. Aceasta este o greșeală. Trupele ruse de menținere a păcii de pe Nistru au asigurat, asigură și vor asigura pacea și liniștea în regiune. Nu are absolut nici un rost să atingem această problemă acum. Da, dacă ajungem un fel de soluționare politică a conflictului transnistrean, vom vedea în acest caz...”, a explicat fostul președinte, adăugând că „pacea și dialogul cu regiunea transnistreană trebuie păstrate”.

Potrivit acestuia, pentru pași concreți în această direcție, șeful statului moldovenesc trebuie să controleze Guvernul și Parlamentul.

Despre dialogul cu Rusia

Ce ține de relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă, Igor Dodon este convis că agenda Moscovei este foarte importantă pentru țara noastră.

”Cred că Federația Rusă este partenerul nostru strategic. În ultimii 10 ani, în ciuda faptului că 2020 este un an foarte dificil, după părerea mea, anume în acest an avem cel mai bun dialog. Anul acesta a avut loc un dialog bun la nivelul președinților statelor și al președinților Parlamentelor. Este pentru prima dată în ultimii zece ani când am avut un dialog bun la nivel guvernamental”, a spus Dodon.

De asemenea, el a reamintit că în calitate de prim-ministru, Ion Chicu a participat la ședința Uniunii Economică Eurasiatică, în cadrul căreia Republica Moldova a căpătat statut de observator la summitul din 14 mai 2018 de la Soci.

”Încheiem 2020 pozitiv în agenda bilaterală a Republicii Moldova și Rusia. Am adoptat o serie de legi foarte importante. Am reluat mass-media rusă în Moldova. Am redat limbii ruse statutul de limbă de comunicare interetnică. Mai mult de 35% din populație vorbește rusa. Am adoptat legea privind căreia instrucțiunile medicamentelor trebuie să fie în limba rusă, am redus vârsta de pensionare. Săptămâna aceasta, în sfârșit, am încheiat discuțiile și a fost aprobat de Guvern acordul privind protecția socială a cetățenilor între Republica Moldova și Rusia. Cred că acesta este un bun început pentru viitor” a explicat Dodon.

Igor Dodon se află într-o vizită la Moscova. Acesta a participat alături de Zinaida Greceanîi și delegația Republicii Moldova, care la fel întreprinde o vizită de lucru la Moscova, la o întâlnire cu președintele Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse, Veaceslav Volodin.

