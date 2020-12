Cu ce regrete pleacă Ion Chicu și Viorica Dumbrăveanu

CHIȘINĂU 31 dec - Sputnik. Premierul Ion Chicu a declarat că fiecare persoană care pleacă dintr-o funcție are și regrete.

”Regret, în primul rând, că am avut aceste provocări legate de pandemie și secetă. Eu mi-am amintesc cum am început mandatul când am venit cu proiecte de construcția drumurilor, oricum am reușit, de creșterea încasărilor la serviciul vamal când am ajuns la +27% față de 2019 și atunci spuneam despre un succes. Ne uitam roz la anul 2020 în februarie. Poate nu nu am avut noroc că am avut această provocare. Regret, dar acestea au fost realitățile. Mai regret că nu am reușit să consolidăm cetățenii, m-am aventurat cu unele declarații care nu-și aveau locul, nu mereu am încurajat colegii așa cum trebuie”, a declarat Ion Chicu.

Și ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a fost întrebată de jurnaliști despre regretele pe care le are în ultima zi la conducerea instituției.

”Sunt regrete și (regrete - n.n.) umane. Din cauza pandemiei poate nu tot potențialul a fost valorificat, nu toate domeniile au beneficiat de dezvoltare. Dacă e să vorbim de regretele umane: Este vorba despre pierderile omenești, amprente care vor rămâne pe tot parcursul vieții. Mai este un regret: sunt acele critici neconstructive, atacuri la adresa sistemului, la colegi și la persoana mea. Pandemia este un război și aici nu trebuia să se lupte om cu om, era un singur dușman - virusul. Dacă toți își direcționau au profesionalismul pentru combaterea pandemiei, probabil ieșeam cu demnitate”, a declarat Viorica Dumbrăveanu.

Ion Chicu a anunțat demisia echipei sale guvernamentale în data de 23 decembrie și a spus că nu va exercita interimatul funcției după 31 decembrie. Președintele Maia Sandu ar urma să desemneze un premier interimar, adică pe 1 ianuarie 2021.

