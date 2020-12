Video: Mesajul de Anul Nou al fostului președinte Igor Dodon

CHIȘINĂU, 31 dec - Sputnik. Fostul președinte Igor Dodon a plasat un mesaj pe pagina sa de Facebook, adresat cetățenilor țării la final de an.

El a menționat că 2020 a oferit câteva lecții importante de viață - ne-a învățat să apreciem mai mult oamenii apropiați cu care nu ne-am putut vedea din cauza pandemiei, iar greutățile ne-au făcut mai cumpătați și am început să apreciem mai mult sănătatea și familia. Igor Dodon menționează că în ultimele clipe ale anului toți fac analiza celor 12 luni care au trecut.

”Eu cred că noi am trecut destoinic de acest an 2020, dacă judecăm cât de greu s-a dovedit a fi el pentru fiecare familie, pentru țara noastră, dar și pentru întreaga omenire. Pandemia, seceta, interdicțiile severe, declinul economic, provocările politice sau geopolitice – toți acești factori negativi au lovit dur și Republica Moldova, dar și în alte state din regiune în 2020. Dar cu toate acestea noi am rezistat și în general am devenit mai puternici, și ca societate, și fiecare în parte, în ciuda greutăților și a durerilor”, a declarat Igor Dodon în mesajul său.

Mesajul integral al lui Igor Dodon