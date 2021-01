Maia Sandu: Alegerile anticipate trebuie să aibă loc cât mai curând

CHIȘINĂU, 20 ian - Sputnik. Uniunea Europeană vrea să ne ajute, vrea să sprijine dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, după vizita oficială de două zile la Bruxelles. Ea spune că ajutorul din partea UE poate fi obținut doar cu o „majoritate parlamentară responsabilă care să corecteze legile adoptate de socialiști și deputații Șor”. În acest context, Sandu a reiterat necesitatea declanșării de urgență a alegerilor parlamentare anticipate. Actuala componență a Parlamentului nu are nici legitimitate, nici încredere, de aceea alegerile anticipate trebuie să aibă loc cât mai curând posibil, a subliniat Sandu.

”Succesele noastre pe externă depind de eforturile pe care le vom face pe plan intern”, a spus ea

Șeful statului a declarat că în cadrul vizitei sale la Bruxelles a avut obiective imediate, dar și obiective pe termen mediu și lung. Din cele imediate, Sandu a anunțat asistența sanitară și acces cât mai rapid la vaccinul anti COVID-19 pentru medici și lucrătorii medicali și alți angajați din prima linie, dar și persoane care fac parte din categoriile vulnerabile. Un alt obiectiv pe termen scurt se referă la asistență financiară imediată.

„Bineînțeles am solicitat ajutor pentru vaccinarea cât mai rapidă a tuturor cetățenilor. Toți interlocutorii au promis să caute soluții rapide pentru ca vaccinul să ajungă cât mai repede în Republica Moldova. De asemenea, am solicitat ajutoare de echipamente medicale”, a declarat președintele.

Maia Sandu precizează că a primit promisiuni că instituțiile europene în cooperare cu alte instituții internaționale vor încerca să ne ajute suplimentar la ceea ce au făcut deja pentru noi. Șeful statului a mai spus că a obținut confirmarea că 21,4 milioane de euro din Programul de sprijin al Reformei Poliției vor fi alocate cât de curând posibil.

„De asemenea, contractul pentru reziliență în mărime de 15 milioane de euro, sub formă de grant, urmează să fie semnat și debursat cât de curând”, a mai spus Maia Sandu.

Cu referire la obiectivele pe termen mediu și lung, șeful statului a precizat că în următoarele luni la Bruxelles se va decide asupra cadrului unic de sprijin pentru următorii șapte ani, dar și asistența pe care Republica Moldova ar putea să o acceseze în cadrul Parteneriatului Estic pentru următorii zece ani.

„Chiar și în lipsa unui Guvern funcțional am inițiat discuții despre asistența pe termen mediu. Am accentuat că ne dorim asistență pentru dezvoltarea economică, inclusiv pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii prin mecanisme de acces la finanțare mai ieftină, prin proiecte de infrastructură, inclusiv în domeniul energetic pentru asigurarea securității energetice. Am discutat necesitatea proiectelor de investiții capitale, de conservare a energiei termice, pentru a reduce costurile de întreținere a clădirilor”, a menționat Maia Sandu.

Un alt subiect abordat cu oficialii de la Bruxelles ține de agricultură. Maia Sandu vrea să ajute fermierii Republicii Moldova să se adapteze la schimbările climatice și să devină competitivi, inclusiv prin investiții majore în proiecte de irigare. La fel, s-a accentuat necesitatea proiectelor în domeniul protecției mediului, inclusiv prin creșterea suprafețelor de împădurire. Președinta a mai cerut sprijin pentru dezvoltarea comunităților din țara noastră, și consolidarea independenței administrațiilor publice locale.

