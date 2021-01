Surpriză pentru locuitorii Capitalei: Mai multe curți vor fi modernizate

CHIȘINĂU, 26 ian - Sputnik. Reprezentanții PSRM au anunțat astăzi că au muncit la definitivarea unui proiect privind reabilitarea mai multor curți din Chișinău. Astfel, în fiecare sector al orașului au fost stabilite adresele care vor intra în reparație în 2021.

"Avem 17 adrese pe care vom realiza lucrări de reabilitare, pe străzi precum: Traian, Dacia, Muncești, dar și la Sângera și Dobrogea. În curți vor fi reabilitate drumurile, locurile de parcare, terenurile de joacă și de sport.avem strada Zadnipru 10 și 12, Ginta Latină, Sadoveanu, Voluntarilor 10, Spătaru 23, Mircea cel Bătrân, Alecu Russo, Igor Vieru. Aceste proiecte vor fi realizate cu suport financiar inclusiv din bugetul republican. Laavem străzile Ghibu, Ion Creangă, Paris, Marinescu, Sucevița, Costin, Pelivan.avem proiecte pe următoarele adrese: Albișoara, Studenților, Matei Basarab, Miron Costin și Alecu Russo", au declarat deputații PSRM.

Totodată, au fost stabilite mai mulți curți și din sectorul Centru al Capitalei.

"În ultimul an am avut sute de întâlniri cu cetățenii în curți, s-a luat în calcul toate solicitările oamenilor. Noi am promis că ne vom ocupa de proiectele sociale. Orașul Chișinău are multe curți, iar fiecare familie petrece mult timp și afară, iar echipa noastră a PSRM a depus efort și a definitivat proiectele", a menționat Radu Mudreac, deputatul PSRM.

Inițiatorii proiectului urmează să mai aibă câteva discuții cu locatarii blocurilor ca împreună să decidă fiecare detaliu în parte.

"Începând de mâine, ora 17:00, ne vom întâlni cu locatarii ca să vedem cum văd ei curțile în care locuiesc. La fel, vom avea întâlniri joi, vineri, sâmbătă și duminică. Vă atrag atenția că activiștii noștri vor anunța cetățenii cu câteva ore înainte de întâlnire și îndemn oamenii să vină la ședințe căci vor participa arhitecții, reprezentanții de la Apă Canal și Termoelectrica, ca să schimb totul o dată, nu peste ani să ne întoarcem. Este un proiect nou pe care sperăm să-l dezvoltăm peste ani ", a declarat Adrian Lebedinschi.

De precizat că președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut ieri o întrevedere de lucru cu fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău și primarul general al Capitalei, Ion Ceban, pentru a face un schimb de opinii cu privire la obiectivele pentru anul 2021.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova