"Subiect închis": Politolog, despre decizia Rusiei și SUA privind Tratatul New START

Rusă și SUA au convenit să prelungească Tratatul New START în condițiile înaintate de Moscova, a declarat Ministerul rus de Externe. Politologul militar Andrei Koșkin a relevat la radio Sputnik beneficiile evidente ale soluționării rapide a acestei probleme.

CHIȘINĂU, 27 ian – Sputnik. Rusia și Statele Unite au decis să extindă Tratatul privind reducerea armelor strategice (New START) în baza condițiilor înaintate de Moscova. Acest lucru le-a fost anunțat jurnaliștilor de către ministrul adjunct de externe, Serghei Reabkov.

“În condițiile înaintate de noi: pe cinci ani, fără precondiții, fără niciun fel de anexe suplimentare”, a subliniat el.

Marți, președinții Federației Ruse și Statelor Unite, Vladimir Putin și Joseph Biden, au purtat o conversație telefonică în cadrul căreia și-au exprimat satisfacția în legătură cu schimbul de note diplomatice privind încheierea acordului de prelungire a Tratatului New START.

Potrivit rapoartelor de la Casa Albă, Biden și Putin le-au ordonat angajaților din subordine să lucreze în mod de urgență, pentru a reuși prelungirea Tratatului până în data de 5 februarie.

Duma de Stat a ratificat deja documentul prezentat de liderul rus. În acordul privind extinderea Tratatului New START este indicată o perioadă de prelungire de cinci ani – până la 5 februarie 2026.

În emisie directă la radio Sputnik, politologul militar, șeful catedrei de politologie și sociologie de la Universitatea Rusă de Economie Plehanov, Andrei Koșkin, a remarcat că o astfel de decizie rapidă a liderilor celor două țări va aduce beneficii evidente.

"Anterior, a avut loc o conversație telefonică între președintele SUA, Joe Biden, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, rezultatul căreia a fost decizia, în primul rând din partea Statelor Unite, de a fi de acord cu toate condițiile înaintate de Federația Rusă privind Tratatul New START. Adică prelungirea contractului fără nicio condiție. Se poate considera că o astfel de prelungire a avut loc, deoarece mecanismul de ratificare a acordului a fost lansat de ambele părți. După cum se spune, subiectul este închis. Cred că o soluție luată atât de rapid va fi benefică, în primul rând, pentru stabilizarea lumii. Pentru ca în viitor să existe o oportunitate nu de a distruge mecanismele de stabilizare, așa cum era sub cel de-al 45-lea președinte, Donald Trump, ci de a crea altele noi, care să asigure limitarea cursei înarmărilor", a spus Andrei Koșkin.

Tratatul New START dintre Rusia și Statele Unite a intrat în vigoare pe 5 februarie 2011. Acesta prevede că părțile își vor reduce arsenalele nucleare astfel încât, peste șapte ani și ulterior, numărul total de arme să nu depășească 700 de rachete balistice intercontinentale, rachete balistice pe submarine și bombardiere grele, precum și 1.550 de focoase și 800 de lansatoare desfășurate și nedesfășurate.

În prezent, Tratatul New START este singurul tratat activ de limitare a armelor între Rusia și Statele Unite, el expiră pe 5 februarie 2021.

Pe data de 16 octombrie 2020, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus prelungirea Tratatului New START pentru un an fără nicio condiție. Ministerul de Externe al Federației Ruse a adăugat că Moscova propune nu numai prelungirea acordului, ci și este gata să își asume angajamentul, împreună cu SUA, de a îngheța pentru un an numărul de focoase nucleare existente.

Moscova a subliniat că acest lucru va fi posibil cu condiția ca decizia cu privire la o astfel de "înghețare" să fie luată reciproc și să nu fie însoțită de solicitări suplimentare din partea Statelor Unite.

La rândul său, Washingtonul a insistat ca China să adere la tratat, dar ulterior a abandonat aceste intenții.

