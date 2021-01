Dodon laudă candidatura lui Sandu la funcție de premier: Gavrilița este profesionistă

CHIȘINĂU, 29 ian - Sputnik. În cadrul emisiunii sale săptămânale, președintele PSRM a vorbit despre candidatura Nataliei Gavriliță, înaintată la funcția de premier. Liderul socialiștilor susține că Gavriliță este o profesionistă, iar la această concluzie a ajuns încă atunci când a lucrat la Ministerul Economiei. Mai mult, el a reiterat că în zilele următoare va avea loc ședința Consiliului Republican al PSRM, unde se va analiza inclusiv poziția partidului cu privire la votarea sau ne votarea noului Guvern.

”Doamna Gavriliță, o cunosc drept Natalia Catrinescu, așa a fost numele dumneaei. În anul 2007 am promovat-o în funcția de șef de direcție sau de departament în cadrul Ministerului Economiei. Am avut o conlucrare foarte bună. Consider că, dincolo de preferințele și luptele politice, este un profesionist, altfel nu eram să o iau în echipă la Ministerul Economiei. În Guvernul Greceanîi, am propus-o pe doamna Natalia și a condus o direcție importantă - Politici. Eram o echipă comună: doamna Greceanîi, eu, doamna Gavriliță și alți colegi. Domnul Chicu, la fel, a lucrat cu doamna Gavriliță. Despre votul pentru un Guvern condus de doamna Gavriliță urmează să vedem, să ascultăm programul. Noi nu vom boicota ședințele Parlamentului”, a declarat Igor Dodon.

Președintele PSRM se arată nedumerit că PAS a anunțat că nu o va susține pe Natalia Gavriliță.

”Asta e bătaie de joc față de colega ta, căci Gavrilița este vicepreședinte al PAS. Zici că e bravo, dar nu o susții. Asta e o bătaie de joc de propriul membru și de cetățeni. Este un joc și o abordare incorectă. Dacă PAS nu va veni la ședința Parlamentului și acest Guvern nu va fi votat, atunci PAS și Sandu nu va avea niciun argument să critice un Guvern interimar”, susține Dodon.

Liderul socialiștilor a mai vorbit despre scenariile privind alegerile parlamentare anticipate. Igor Dodon susține că scrutinul ar costa bugetul de stat 80 de milioane de lei.

”Avem două scenarii după desemnarea premierului - alegeri anticipate în luna iunie sau în general fără alegeri anticipate. Dacă acest Guvern va fi votat, nu vor fi alegeri anticipate. Care este sensul să votezi un Guvern propus de maia Sandu doar pentru 3-5 luni? Dacă îl votezi deja îi dai voie să lucreze 2 ani înainte. Varianta cu alegeri în toamnă o puteți exclude. Acum socialiștii trebuie să decidă alegerile vor fi în iunie sau peste doi ani și ne vom consulta cu toți”, spune liderul PSRM.

Cu toate acestea, Dodon este de părere că ar fi mai corect ca alegerile parlamentare anticipate să fie organizate în iunie 2021, decât în anul 2023. Asta pentru ca cetățenii să-și aleagă cât mai curând favoriții, iar politicienii să asigure stabilitatea în țară.

