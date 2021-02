Moldova - Organizația Francofoniei: limba franceză pentru carabinieri

CHIȘINĂU, 5 feb – Sputnik. Șeful statului a anunțat pe pagina sa de Facebook subiectele abordate cu secretar general al Francofoniei.

"Cooperarea cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), a cărei membră Republica Moldova este de peste 25 de ani, a constituit subiectul discuției, la care am salutat importanța proiectelor francofone pentru tinerii din Republica Moldova și am discutat despre posibile modalități de fortificare a acestor programe prin dotarea instituțiilor de învățământ cu materiale didactice de calitate, inclusiv digitale, și prin formarea profesorilor. Am ținut să menționez că în 987 de școli și licee din țara noastră franceza este studiată ca prima limbă străină și că interesul pentru limba franceză - în special, prin rețelele Alianței Franceze - rămâne unul ridicat", a scris Sandu pe pagina sa de Facebook.

Maia Sandu a anunțat că unul dintre proiectele comune ale Republicii Moldova și Organizația Internațională a Francofoniei este "predarea limbii franceze pentru Trupele de Carabinieri".

M-am bucurat, și aici, de multă deschidere, secretarul general al OIF dându-ne asigurări că va examina posibilitatea de a ne ajuta în reforma învățământului profesional-tehnic, de a se implica în susținerea industriilor creative sau de a susține predarea limbii franceze pentru Trupele de Carabinieri.

