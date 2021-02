Candu: 2021 va fi un an pierdut - ce spune despre un Guvern condus de Gavrilița

CHIȘINĂU, 5 feb – Sputnik. Liderul grupului parlamentar "PRO MOLDOVA", Andrian Candu, a declarat șa centrul de presă al Agenției Sputnik Moldova că deocamdată echipa pe care o conduce nu a luat o decizie finală dacă susține sau nu un Guvern condus de Natalia Gavrilița.

"Am discutat subiectul în echipă. Vrem inițial să vedem garnitura de miniștri, programul și să punem câteva întrebări. Azi contează mai mult dacă vorbesc cu un om, dacă el are soluții pentru cetățeni și problemele lor, nu mă interesează culoarea politică sau cum o cheamă. Dacă vine o persoană și spune că face asta și asta pentru a soluționa problemele țării, să vaccineze oamenii ca să nu mai moară de COVID, cred că este cel mai important", a declarat Andrian Candu.

Totodată, liderul grupului parlamentar "PRO MOLDOVA" este de părere că deputații pun mai presus interesele politice decât problemele țării. Asta în condițiile în care majoritatea partidelor vorbesc despre organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

"În situația de criză, când oamenii mor de foame, de COVID, când nu sunt locuri în spitale, avem împrumuturi interne de miliarde, nu avem susținere externă, este o iresponsabilitate totală să vrei organizarea alegerilor parlamentare anticipate", susține Candu.

Politicianul are și o explicație la dorința arzătoare a partidelor de a miza pe alegerile parlamentare anticipate.

"Colegii de la PAS spun că trebuie anticipate, că așa au promis oamenilor. Exact! Pentru că oamenii nu sunt întrebați dacă vor soluții să nu moară de foame, să aibă bani, salarii, pensie, drumuri. Ce, atunci credeți că vor spune că nu-și doresc și au nevoie de anticipate?! Eu înțeleg dorința lor de a tripla numărul de mandate. Din punct de vedere politic e ok să gândești așa, dar dacă te uiți la țara asta e grav să ai obraz să întrebi oamenii despre anticipate. PSRM la fel cred că vor să-și împrospăteze echipa, ȘOR la fel. Sunt doar interese politice, nu interese pentru țară", spune Andrian Candu.

În același timp, Candu este de părere că în condițiile actuale, deputații trebuie să lase orgoliile personale la o parte și împreună să voteze un guvern al unității naționale.

"Să presupunem că în septembrie-octombrie vom avea un nou Guvern. Până atunci vă dați seama că dacă se întâmplă ceva și nu avem guvernare ce poate fi? De asta am spus să fim conștienți de responsabilitatea pe care o avem și să punem un Guvern ca să administreze țara în criză și să pregătească alegerile anticipate", a precizat Candu.

La fel, liderul grupului parlamentar "PRO MOLDOVA" a povestit că a avut o întâlnire cu președintele țării, Maia Sandu, cu care a discutat despre eventualele scenarii privind organizarea alegerilor parlamentare.

"Am zis că dacă vor fi alegeri anticipate noi la fel vom fi de acord cu ele, dar vrem să știm ce se întâmplă până la scrutin și după asta, în condițiile în care țara trebuie guvernantă. Acum Guvernul actual are puteri depline și nu poate face multe chestii. În plus, nu avem 120 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor, dar dacă i-am avea, ei pot fi folosiți pentru a salva vieți", mai spune deputatul.

Cu toate acestea, formațiunea condusă de Andrian Candu se pregătește de un eventual scrutin.

"În multe regiuni încă formăm echipele, dar analizăm și decizia de a merge singuri sau în bloc în alegeri. Avem propuneri să ne consolidăm cu unele formațiuni, un fel de fuziuni, dar la momentul actual nu luăm așa decizii fundamentale", a declarat Andrian Candu.

Parlamentarul a anunțat că, în data de 20 februarie, va fi organizat congresul partidului "PRO MOLDOVA" la care vor fi luate mai multe decizii.

