Kremlinul a calificat drept inacceptabile "nuanțele ultimative" din discursul lui Biden

CHIȘINĂU, 5 feb – Sputnik. Kremlinul consideră inacceptabile "nuanțele ultimative" din declarațiile președintelui SUA, Joe Biden, cu privire la Rusia, le-a spus jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al șefului statului Dmitri Peskov.

Anterior, Biden a declarat într-un discurs programatic privind politica externă, ținut la Departamentul de Stat, că Statele Unite vor constrânge Rusia să "plătească" pentru acțiunile sale.

"Am spus deja că nu vom atrage atenția la astfel de declarații, un fel de declarații de mentorat, nu avem de gând", a spus Peskov.

În discursul său de la Departamentul de Stat, Biden a declarat că SUA "nu se vor preda" în fața "agresiunii rusești". Ca exemple, el a invocat atacurile cibernetice, ingerințele în alegeri și "otrăvirea propriilor cetățeni". Însă el nu a adus nicio dovadă în sprijinul acestor acuzații. De asemenea, președintele american a cerut "imediat și necondiționat" eliberarea lui Alexei Navalnîi. Biden a menționat că Washingtonul intenționează să continue contactele diplomatice cu cei pe care îi consideră oponenți și concurenți.

În ultimii ani, Statele Unite au acuzat în repetate rânduri Rusia de organizarea atacurilor cibernetice. Unul dintre cele mai mari atacuri cibernetice asupra instituțiilor federale americane a avut loc în decembrie. Agenția pentru securitate cibernetică și de infrastructură (CISA) a declarat că "autorul respectivului atac cibernetic, probabil, provine din Rusia". Nicio dovadă în sprijinul acestei afirmații nu a fost prezentată publicului. Moscova a declarat că nu are nicio legătură cu cele întâmplate.

O altă problemă importantă în relațiile ruso-americane din ultimii ani este problema amestecului în alegerile prezidențiale din SUA din 2016. În baza unui raport neconfirmat despre "legăturile lui Trump cu Rusia", serviciile speciale americane au monitorizat personalul administrației Trump. Ulterior, "cazul rusesc" a fost investigat de procurorul special Robert Mueller, care nu a găsit nicio dovadă a "coluziunii lui Trump cu Rusia". Aceste acuzații au fost negate în mod repetat și de Kremlin.

În plus, Occidentul consideră că Rusia este implicată în incidentul de la Salisbury, în urma căruia au avut de suferit fostul ofițer GRU Serghei Skripal și fiica sa, Iulia. Potrivit fostului prim-ministru britanic, Theresa May, împotriva lor s-a folosit o substanță otrăvitoare din grupul "Noviciok". Ea a declarat că otrava a fost produsă în Rusia. Cu toate acestea, laboratorul Porton Down care a identificat substanța chimică toxică din probe a negat acest lucru. Partea rusă a solicitat o anchetă comună a incidentului, dar Marea Britanie a refuzat accesul Rusiei la familia Skripal.

Alexei Navalnîi, a cărui stare s-a înrăutățit în timpul zborului de la Tomsk la Moscova la sfârșitul lunii august a anului trecut, a fost resuscitat la Omsk și apoi dus la clinica "Charité"din Berlin. Medicii germani au declarat că otrăvirea a fost cauza problemelor de sănătate ale pacientului, în timp ce colegii lor ruși nu au găsit nicio dovadă în acest sens. Moscova a solicitat în mod repetat informații de la Berlin și de la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, dar aceste cereri au rămas fără răspuns. După aceea, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus că Moscova are toate motivele să creadă că situația cu otrăvirea lui Navalnîi a fost o înscenare.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova