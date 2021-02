Ping-pong de replici dure între Sandu și Chicu: Cât cheltuie președintele zilnic

CHIȘINĂU, 9 feb – Sputnik. După ce președintele Maia Sandu l-a acuzat luni pe fostul premier că nu a prevăzut bani în bugetul de stat pentru achiziționarea vaccinurilor anti-COVID-19, Ion Chicu a venit cu o reacție.

"Menționez că “Târcoalele” pe care mi le dă noul președinte doar îmi întăresc convingerea, că în primele 100 de zile de mandat activitatea-i nu trebuie atinsă “nici măcar c-o floare”. Pentru că inclusiv pentru a înțelege sau a afla ce instituții are în subordine ea (și nu le are prim-ministrul nou sau vechi), sunt necesare aceste primele 100 de zile de mandat", a declarat Ion Chicu.

Mai mult, fostul premier susține că Maia Sandu ar trebui să vină cu un raport în fața cetățenilor despre cheltuielile pe care le suportă instituția prezidențială și celelalte structuri din subordinea ei.

"Sunt convins că până la 1 aprilie șeful nou al statului va înțelege mai multe aspecte despre formarea și executarea bugetului instituției vizate, mai ales că e doar una în subordinea ei directă. Sper, desigur, că până la acea dată, Maia Sandu va putea prezenta societății informația cu cât a diminuat bugetul instituției prezidențiale. Cred că asta ar prezenta mare interes pentru “oamenii buni” care știu cu precizie că “prezidentul” cheltuie 100 mii de lei pe zi din banii lor”, a mai spus Chicu.

