Ce greșeală a comis Gavrilița: Parlamentul i-a dat termen ca să o remedieze

CHIȘINĂU, 9 feb – Sputnik. Deputații Comisiei juridice, numiri și imunități susțin că Natalia Gavrilița a prezentat în Parlament un dosar incomplet pentru învestirea noului Guvern.

"În setul de documente depus, care a venit în Comisia juridică, numiri și imunități, a fost prezentat doar programul, CV-urile candidaților și un proiect de hotărâre semnat de Litvenenco, ca deputat, privind învestirea acestui Guvern în funcție. Interesant că vorbesc că nu trebuie învestit, dar vin cu proiect de hotărâre semnat. Nu au fost depuse alte documente necesare - cel puțin o copie a buletinului de identitate să vedem că sunt cetățeni ai acestei țări, caziere care atestă că nu au încălcat în trecut legislația penală, certificate de integritate", a declarat Vasile Bolea, președintele Comisiei juridice, numiri și imunități.

Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități i-a solicitat Nataliei Gavrilița completarea setului de documente până în data de 10 februarie, ora 17:00. Cât despre programul de guvernare anunțat de Gavrilița, Vladimir Bolea a declarat că a citit doar inițiativele cu privire la reforma justiției și lupta cu corupția.

"Am văzut niște chestiuni prin care îmi pare mie că se încearcă a fi eliberați sau înlăturați toți judecătorii și procurorii de la noi din țară și invitați experții internaționali la noi în țară care să ducă dosare, să facă justiție. Sunt niște lucruri neconstituționale în partea ce ține de crearea unui tribunal și a unei curți de apel anticorupție, nu este prevăzut de Constituție", a mai spus Vasile Bolea.

Potrivit Legii cu privire la Guvern, poate fi membru al Guvernului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe: deține cetățenia Republicii Moldova; are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova; în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară; cunoaște limba română; are studii superioare; are o reputație ireproșabilă.

Programul de activitate și lista guvernului Gavrilița ar putea să fie prezentate cel mai probabil în ședința de joi, 11 februarie.

Biroul Permanent al Parlamentului urmează să se convoace în ședință pentru a stabili data ședinței plenare a Legislativului, în cadrul căreia urmează a fi supusă dezbaterilor acordarea votului de încredere programului de activitate și a întregii liste a Guvernului. Amintim, Natalia Gavrilița i-a prezentat pe cei 10 miniștri pe care îi propune în echipa sa guvernamentală pe 5 februarie. Nu se știe deocamdată cum vor acționa deputații.

Cel puțin, anterior, cei din fracțiunea PAS, PPDA, PSRM au spus că nu votează guvernul. Celelalte partide au declarat că urmează să analizeze decizia pe care o vor lua cu privire la susținerea guvernului Gavrilița.

