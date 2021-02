Alexandru Tănase spune cine are rolul decident în formarea guvernului

CHIȘINĂU, 11 feb – Sputnik. Fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase a explicat că președintele țării nu este decident în procesul de formare a guvernului și nu poată să-și impună opinia Parlamentului. Rolul activ al președintelui încetează atunci când este creată o majoritate în forul legislativ.

”Președintele este co-decident în procesul de formare a guvernului, nu este decident. Președintele nu poate să-și impună opinia sa parlamentului atâta timp cât Parlamentul are o majoritate capabilă să învestească un guvern. Președintele apare ca un actor activ doar în momentul când Parlamentul nu este capabil să învestească un Guvern”, a precizat el în cadrul unei emisiuni televizate.

El a explicat că anume asta s-a întâmplat în Moldova imediat după demisia Guvernului Chicu, când Maia Sandu, după consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare a constatat că nu există o majoritate parlamentară. În acea situație, conform Constituției, președintele a preluat inițiativa și a venit cu propria candidatură în Parlament.

”Dar astăzi s-a întâmplat altceva. Parlamentarii, 54, adică peste 51, au formalizat o decizie de a sprijini un alt candidat. Or, în situația dată rolul activ al președintelui în acest proces încetează, președintele începe deja să discute cu majoritatea parlamentară și majoritatea parlamentară este cea care decide. Pentru că guvernul Republicii Moldova nu este responsabil în fața președintelui, ci în fața Parlamentului. Noi suntem o republică parlamentară clasică în acest sens”, a explicat Tănase.

Astfel, dacă există o asemenea majoritate parlamentară, președintele, conform Constituției, nu o poate ignora și trebuie să țină cont de ea, a adăugat fostul președinte al Curții Constituționale.

”Președintele are dreptul să respingă o singură dată candidatura desemnată de majoritate, în cazul în care are o serie de argumente, dacă refuzul este motivat. Dar în această seară nu am asistat la urmarea acestei proceduri, am asistat la altceva. Președintele a decis să vină cu același candidat”, a menționat Alexandru Tănase.

El a ținut să precizeze în context că astăzi nu a fost constituită totuși o majoritate parlamentară, ci un grup de deputați care este gata să sprijine un guvern. Dar a specificat totodată că nici nu este necesar să fie încheiată o alianță politică pentru ca deputații să poată învesti un guvern, ei pot învesti chiar și un guvern minoritar.

Tănase nu exclude că în situația creată se va ajunge la Curtea Constituțională pentru a fi dezlegat acest conflict între instituția prezidențială și actualul Parlament.

De altfel, socialiștii au anunțat cu puțim timp în urmă că fracțiunea PSRM va contesta vineri la Înalta Curte decizia președintelui Maia Sandu.

Amintim că joi a avut loc ședința Parlamentului, în cadrul căreia s-a discutat programul și componența guvernului propus de Gavrilița, dar care așa și nu a fost votat de către niciun deputat. PSRM a anunțat că vine cu propriul candidat, și anume este vorba despre Mariana Durleșteanu, care a fost ministrul al Finanțelor în cadrul Guvernului Greceanîi, în perioada 2008 - 2009. În același timp, cei din PPDA au propus candidatura lui Andrei Năstase la funcția de premier. După ce s-a încheiat ședința Parlamentului, Maia Sandu a chemat fracțiunile la discuții pentru a se decide acțiunile ulterioare. În urma discuțiilor cu fracțiunile, Maia Sandu a declarat că va desemna din nou candidatura Nataliei Gravrilița la funcția de premier.

