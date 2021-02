Durleșteanu confirmă că este candidat la funcția de premier

CHIȘINĂU, 12 feb - Sputnik. Canditatul Partidului Socialiștilor la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova a venit cu o reacție la multiplele acuzații apărute în spațiul public precum că ar fi acceptat susținerea partidului ȘOR. Aceasta spune într-o postare pe pagina sa de Facebook că nu are tangență cu vreun partid politic, iar procesul colectării semnăturilor nu a fost gestionat de ea.

„Eu am acceptat invitația ca o persoană apolitică, ținând cont că nu am fost și nu sunt membru a unui partid politic, ci pe principiul profesionalismului în contextul pandemiei, sărăciei și crizei economice care se acutizează. Procesul privind semnăturile în Parlament a fost gestionat nu de către mine, pentru că nu am astfel de abordări. Nu este atribuția potențialului candidat să verifice lista semnatarilor”, scrie Durleșteanu pe pagina sa de Facebook.

Ea spune că a acceptat această invitație pentru a scoate țara din criză.

„Rațiunea mea personală pentru a accepta această invitație a avut la bază eradicarea sărăciei în Moldova, gestionarea crizei pandemice pentru a oferi siguranță cetățenilor în ziua de mâine, implementarea proiectelor investiționale și readucerea diasporei acasă”, mai scrie candidatul propus de PSRM.

Durleșteanu a precizat că Republica Moldova are nevoie de urgență de un program cu Fondul Monetar Internațional, dar și de comunicare cu alți parteneri străini focusată în primul rând pe reforme în toate domeniile.

Ea mai spune că în toată cariera sa a primit funcții doar după interviuri, concursuri și asumarea răspunderii în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.

Amintim, Mariana Durleșteanu este candidatul propus de PSRM la funcția de prim-ministru după ce Natalia Gavrilița și echipa sa nu a primit votul de încredere a deputaților. Un alt candidat a fost propus de PPDA. președintele Maia Sandu nu l-a acceptat însă nici pe Andrei Năstase și a propus-o repetat pe Natalia Gavrilița.

