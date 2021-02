Sandu explică de ce Sîrbu a fost dat afară de la ședința Consiliului Suprem de Securitate

CHIȘINĂU 26 feb - Sputnik. Șeful statului a explicat din ce cauză nu i-a fost permisă participarea președintelui Comisiei parlamentare pentru Securitate și Ordine Publică, deputatului Sergiu Sîrbu la ședința Consiliului Suprem de Securitate, care a avut loc vineri la Președinție. Motivul ar fi conflictul de interese în care s-ar afla deputatul cu privire la subiectul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău.

„Noi astăzi am discutat despre concesionarea Aeroportului. În situația în care domnul Sîrbu vine dintr-o grupare parlamentară ai cărei membri sunt implicați în subiectele pe care le-am discutat în această ședință și sunt implicați direct, atunci acest lucru nu înseamnă altceva decât conflict de interese. (...) Pornind de la aceste considerente, am considerat și consider în continuare că domnul Sîrbu nu a putut să asiste la această discuție și l-am informat exact așa și pe dumnealui”, a precizat Maia Sandu în cadrul briefingului pe care l-a susținut după ședința CSS.

Amintim că vineri, 26 februarie, membrii Consiliului Suprem de Securitate s-au convocat în ședință, în cadrul căreia au fost discutate mai multe subiecte, inclusiv concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Deputatul Sergiu Sîrbu nu a fost lăsat să intre la ședința CSS. Ulterior, el a susținut un briefing în care a declarat că incidentul este o încălcare crasă și a menționat că „alunecăm treptat în dictatură”.

„Asistăm la o încălcare gravă a pricipiului separării puterii în stat și la o tentativă clară de subminare a autorității Parlamentului. Alunecăm treptat în dictatură, iar acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze nu doar pe noi, dar și pe întreaga sociatate. Președintele Republicii Moldova nu reprezintă puterea absolută în stat și nici nu are dreptul să o schimbe, și nici nu are dreptul să schimbe regulile stabilite clar de legislație”, a menționat deputatul.

