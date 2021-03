Sîrbu s-a plâns la Procuratură: Mesaj de atenționare pentru Sandu

CHIȘINĂU, 3 mart - Sputnik. Deputatul platformei parlamentare „Pentru Moldova” Sergiu Sîrbu a depus o plângere la Procuratura Generală împotriva angajaților Serviciului de Protecție și Pază de Stat, care i-a restricționat accesul la ședința Consiliului Suprem de Securitate de săptămâna trecută.

„Așa cum am promis, voi merge pe toate căile legale pentru ca cei care au înfăptuit abuzul de la Președinție, când, într-un mod absolut inexplicabil, mi-a fost interzis accesul la ședința Consiliului Suprem de Securitate, să fie trași la răspundere. (...) Le reamintesc ofițerilor SPPS și șefului statului că deputatul are dreptul să intre în orice instituție a statului, după ce se legitimează. Orice atitudine degradantă la adresa oricui este inadmisibilă”, a menționat Sergiu Sîrbu.

Duminică, Sergiu Sîrbu a anunțat că o va acționa pe Maia Sandu în judecată. Și asta pentru că vineri președintele a explicat că deputatul nu a fost admis la ședința Consiliului Suprem de Securitate pentru că acolo s-a discutat despre concesionarea Aeroportului, iar deputatul platformei „Pentru Moldova” s-ar afla într-un conflict de interese în acest sens.

„Noi astăzi am discutat despre concesionarea Aeroportului. În situația în care domnul Sîrbu vine dintr-o grupare parlamentară ai cărei membri sunt implicați în subiectele pe care le-am discutat în această ședință și sunt implicați direct, atunci acest lucru nu înseamnă altceva decât conflict de interese. (...) Pornind de la aceste considerente, am considerat și consider în continuare că domnul Sîrbu nu a putut să asiste la această discuție și l-am informat exact așa și pe dumnealui”, a precizat Maia Sandu în cadrul briefingului pe care l-a susținut după ședința CSS.

În replică, președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică a catalogat motivul invocat de șeful statului drept „o mostră de improvizație juridică, demnă de cluburile de amatori”.

„Cică a decis că i s-a părut că probabil așa trebuie, pentru că a fost în Franța și cineva de acolo i-a zis că la ei există nu știu ce practică în acest sens. Mult stimată doamnă președinte, conflictul de interese are o definiție clară în legislația națională și se stabilește conform unor rigori juridice exacte. Există articole de lege și instituții abilitate care sunt împuternicite să constate acest lucru. Asta nu este la discreția unor persoane terțe și nu se face după ureche”, a menționat Sergiu Sîrbu.

Mai mult, legislatorul consideră că mai degrabă Maia Sandu ar fi în conflict de interese în acest sens.

„Dacă eu, în virtutea faptului că fac parte dintr-un grup parlamentar, care are legături cu presupuse persoane vizate în acest dosar, sunt bănuit, cum ați spus, de conflict de interese, față de dumneavoastră, care ați participat direct la acea tranzacție și ați votat în favoarea ei, nu există niciun fel de bănuieli?” - a remarcat Sîrbu.

Amintim că vineri, 26 februarie, membrii Consiliului Suprem de Securitate s-au convocat în ședință, în cadrul căreia au fost discutate mai multe subiecte, inclusiv concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Deputatul Sergiu Sîrbu nu a fost lăsat să intre la ședința CSS. Ulterior, el a susținut un briefing în care a declarat că incidentul este o încălcare crasă și a menționat că „alunecăm treptat în dictatură”.

