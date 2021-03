Ultima oră: Parlamentul a acordat vot de neîncredere ANRE-ului

CHIȘINĂU, 12 mart – Sputnik. Directorul general al Consiliului de Administrație al ANRE, Veaceslav Untila, a fost audiat în Parlament cu privire la majorarea carburanților în ultima perioadă. Ulterior, deputații au cerut demisia Consiliului de Administrație al ANRE, pe care l-a învinuit că nu a făcut nimic pentru a stopa aceste majorări.

"Într-un stat civilizat, am putea să ne așteptăm la o demise de onoare și propun ca după formularea: "Parlamentul acordă vot de neîncredere pentru ANRE", să adăugăm și că "cerem demisia". Așa ar fi mai bine. Azi nu putem iniția procedura de demitere a șefilor ANRE. Am făcut audieri, am examinat o problemă de ordin național, fiind țară parlamentară apelăm la oamenii care au fost numiți de Parlament și le cerem demisia. Dacă colegii nu vor lua act de decizia Parlamentului ca tare, vom discuta mecanisme juridice în raport cu acești oameni ca să fie demiși", a declarat deputatul PSRM Vlad Batrîncea.

Unii deputați au venit și cu alte păreri.

"Nu era mai eficient dacă veneam cu anumite reguli, condiții, articole și condițiile în care conducerea ANRE ar putea fi demisă. Ne-am jucat de-a țurca aici în Parlament și oamenii vor rămâne în funcții", a declarat deputatul PAS Lilian Carp.

Socialistul Vlad Batrîncea a venit cu o replică.

"Important toți să votăm, după vom găsi mecanisme să demitem acești oameni. Problema nu este în lege, ci în bunul simț. Cei care conduc o instituție ne spun că nu au pârghii. Sper că vor pleca benevol", a declarat Vlad Batrîncea.

În același timp, și deputatul PPDA Alexandru Slusari a avut o solicitare la acest proiect.

"Parlamentul apreciază activitatea conducerii ANRE și a Consiliului Concurenței drept fiind ineficientă. Parlamentul acordă vot de neîncredere ANRE-ului și solicită demisia consiliului directorilor", a declarat Alexandru Slusari, deputat PPDA.

"Mie îmi place. Este o variantă de compromis", a spus Zinaida Grceanîi, președintele Parlamentului.

În context, proiectul a fost votat de majoritatea deputaților, cu amendamentul propus de Alexandru Slusari.

Unele benzinării din țară au afișat chiar de astăzi prețurile majorate la carburanți. Astfel, benzina cu cifra octanică 95 a ajuns la prețul de 19 lei și 25 de bani, benzina extra la 20 lei și 95 de bani, iar motorina standard costă 16 lei și 25 de bani un litru.

Directorul general al Consiliului de Administrație al ANRE, Veaceslav Untila, a comentat majorările.

"Nu este întâmplător că aceste majorări s-au produs cu câteva ore înainte de audierile parlamentare. Ultimele audieri la comisiile parlamentare la care au participat și operatorii companiilor petroliere au confirmat voința de a trece la plafonarea prețurilor. Nu exclud că recentele majorări vin ca acumulări de resurse financiare suplimentare până la aprobarea proiectului de lege de pe agenda Parlamentului", a declarat Veaceslav Untila.

