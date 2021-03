Concluziile deputaților PRO MOLDOVA după discuțiile cu Maia Sandu

CHIȘINĂU, 16 mart – Sputnik. După deputații Partidului „Șor”, și cei din grupul parlamentar PRO MOLDOVA au participat la consultările lansate de președintele Maia Sandu. În urma discuțiilor, liderul formațiunii, Andrian Candu, a formulat mai multe concluzii. El a menționat că echipa sa este disponibilă pentru comunicare astfel încât să fie depășite problemele țării.

"Am abordat două subiecte: criza politică și situația pandemică. La întrebarea legată de politică, suntem consecvenți și după alegerile prezidențiale am menționat și credem în continuare că dacă ajungem la parlamentarele anticipate, pe care noi le vedem ca o schimbare, trebuie de ajuns ordonat, ca țara să nu sufere. Noi suntem în criză pandemică gravă și țara trebuie guvernată cu un program bine gândit cu un program anti-criză. Am reiterat că sunt necesare astfel de consultări în general, pentru că așa putem depăși criza și trebuie să găsim soluții pentru un guvern anti-criză, fără afiliere politică, cu un program legat de pandemie, economie, justiție și pentru modificarea legislației ce ține de domeniul electoral. Dacă va exista așa dialog ca și astăzi, trebuie să fie prin consolidarea forțelor politice prin crearea unei majorități mai largi. Cu referire la criza pandemică, am menționat că situația este gravă și tendințele sunt îngrijorătoare. Dar dacă se va ajunge la instituirea stării de urgență, ea trebuie aprobată doar dacă se vor găsi soluții economice pentru oameni. Unele instituții acționează de parcă criza a apărut ieri. Întreprinderile au nevoie de susținere, la fel și cei vârstnici, dar și domeniul educației", a declarat Andrian Candu, liderul grupului parlamentar PRO MOLDOVA.

Andrian Candu nu a spus clar ce candidat va susține PRO MOLDOVA la funcția de premier, însă a reiterat că este important ca persoana înaintată să fie capabilă să vină cu soluții clare pentru criza pandemică din țară.

"Noi luăm deciziile fără să fim influențați de alte formațiuni parlamentare. Este nevoie de stabilitate și înțelegere inclusiv în Parlament", a declarat Andrian Candu.

Președintele Maia Sandu a precizat că va face astăzi declarații de presă după discuțiile cu toate fracțiunile parlamentare.

Amintim că primele consultări cu grupurile, platformele și fracțiunile parlamentare au avut loc în ziua în care Parlamentul a dat vot de neîncredere pentru candidatul propus de Maia Sandu la funcția de premier. Ulterior, președintele a propus repetat candidatura Nataliei Gavrilița, iar Curtea Constituțională a declarat neconstituțional decretul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care a desemnat-o pe Natalia Gavrilița.

