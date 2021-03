Ar putea PSRM să voteze Guvernul Grosu: Ce spune Dodon

CHIȘINĂU, 19 mart – Sputnik. Liderul PSRM, Igor Dodon, se arată nedumerit de faptul că Maia Sandu a semnat, pe 16 martie, decretul de numire a candidatului Igor Grosu la funcția de premier, în condițiile în care Mariana Durleșteanu și-a retras candidatura oficial pe 17 martie, după 24 de ore. Potrivit lui Dodon, socialiștii au contestat decizia la Curtea Constituțională și speră ca magistrații să facă dreptate.

"Să așteptăm poziția Curții Constituționale. În opinia noastră, sunt toate argumentele ca acest decret să fie declarat neconstituțional. Se fac presiuni asupra CCM. Situația nu este simplă. Este lupta între două forțe. Este evident că Maia Sandu trebuia să consulte forțele parlamentare. Dacă luăm după lege, unii pot spune că a consultat, s-a întâlnit, dar la aceste consultări și noi, și alte fracțiuni i-am spus că este majoritate parlamentară", a declarat Igor Dodon, președintele PSRM.

Igor Dodon spune ce se va întâmpla în condițiile în care Curtea Constituțională va declara constituțional decretul prin care Maia Sandu l-a înaintat pe Igor Grosu la funcția de premier.

"Atunci, în termenul cel mai apropiat, Grosu trebuie să vină în Parlament cu programul de guvernare și echipa, iar Parlamentul trebuie să decidă. Eu cred că noi nu trebuie să votăm pentru Guvernul Grosu. Cred că așa vor alegătorii noștri. Dacă totuși va fi votat, va fi fără voturile PSRM. Eu nu cred că va avea zile multe, dar nici nu susțin ideea de a fi dat jos după câteva zile de la învestire", mai spune liderul PSRM.

În același timp, Igor Dodon s-a arătat mulțumit de dialogul pe care l-a avut cu președintele Maia Sandu în timpul consultărilor de marți.

"Am avut o discuție foarte bună cu președintele Maia Sandu. Ambii am fost de acord că nu putem merge la anticipate în condiții de COVID-19, ar fi o crimă. Era discuția să mergem în alegeri în iulie, august sau septembrie, noi am convenit cu doamna președinte. Este o greșeală că noi din nou ajungem la Curtea Constituțională. Ba noi, ba Maia Sandu. Cel mai bine ar fi să găsim consens despre gestionarea situației pandemice și cum mergem la anticipate. Dacă PSRM și PAS, Dodon-Sandu găsesc numitor comun, atunci nu are sens să mergem la CCM. Asta i-am propus Maiei Sandu, dar a semnat decretul privind Grosu, care va duce din nou la blocaj și vom pierde mult timp", a mai spus Dodon.

Pe 16 martie, președintele Maia Sandu l-a desemnat pe Igor Grosu în calitate de candidat la funcția de premier, după ce a luat act de decizia Marianei Durleșteanu de a-și retrage candidatura.

Deputații socialiști au contestat decretul prezidențial, pe 17 martie, la Curtea Constituțională. Pe 18 martie, în ședința Parlamentului, PSRM a anunțat că a creat o majoritate parlamentară, inclusiv cu deputații din Partidul „Șor”, pentru a-l propune candidat la funcția de premier pe Vladimir Golovatiuc, recent numit ambasador în Federația Rusă.

