Marina Tauber de la tribuna Parlamentului: Votați cum vreți!

CHIȘINĂU, 22 mart – Sputnik. Deputatul Partidului ”Șor” Marina Tauber a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului, cu privire la solicitarea procurorului general de ridicare a imunității parlamentare celor doi deputați: Denis Ulanov și Petru Jardan.

"Din numele echipei noastre vreau să vă spun că voi toți aveți familii, chiar dacă azi veți ridica mâinile, eu nu vă urez ceea ce am trăit eu în izolator două zile și jumătate și oamenii mei apropiați. După un an, Procuratura a spus că învinuirile au fost nefondate. Într-o zi am să o aduc aici pe bunica mea, să-i răspundeți ei ce a trăit. Am multe acte să spun despre mulți despre voi, dar aveți și voi aveți familii. Voi veniți într-o zi după doi deputați ai Partidului "Șor". Încercați să fiți buni pentru cineva. Mâine-poimâine va veni și rândul vostru. Procuratura nu a cerut niciodată mărturii de la domnul Șor, eu vă spun", a declarat Marina Tauber.

Tauber a mai spus că i se pare straniu cum Denis Ulanov este hărțuit de Procuratura Generală, în condițiile în care contabilul-șef care s-a ocupat de realizarea tranzacții și care, de fapt, este soacra deputatului PAS Sergiu Litvinenco, nu este pusă sub învinuire. Litvinenco nu a întârziat să vină cu o reacție.

"Niște hoți de miliarde ne citesc lecții și ne învață cum să trăim. În situația în care niște hoți care au sărăcit această țară și vom achita până în 2051 este o rușine și acești hoți trebuie alungați din Parlament", a spus Sergiu Litvinenco, deputat PAS.

"În sală nu suntem judecători să acuzăm", a spus Zinaida Greceanîi, președintele Parlamentului.

La final, Petru Jardan și-a cerut scuze de la membrii familiei sale pentru că sunt nevoiți să treacă prin astfel de momente.

"Să nu facem presiune pe structurile abilitate fiindcă adevărul oricum va triumfa. Nu arăt cu degetul la nimeni, dar vă îndemn să lăsați ambițiile și PR-ul politic. Să facem munca așa cum trebuie. Nu vă cer mila, votați cum doriți. Nu mă ascund după imunitatea parlamentară", a precizat Petru Jardan.

De precizat că procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a venit astăzi în Parlament pentru a cere ridicarea imunității celor doi deputați ai Partidului ”Șor” Denis Ulanov și Petru Jardan. În aceste momente se desfășoară ședința Parlamentului.

