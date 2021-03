Răsturnare de situație - un guvern Grosu și anticipate în vară - ce spune Sandu

Maia Sandu și-ar dori ca Parlamentul să voteze pentru echipa guvernamentală Igor Grosu, pe care ea l-a desemnat la funcția de premier prin decret prezidențial. Cel puțin asta se poate de înțeles din declarațiile făcute de șeful statului luni seara, la un post privat de televiziune.

Adică, Maia Sandu și-ar dori ca echipa lui Grosu să nu fie respinsă de Parlament ca cea a Nataliei Gavrilța, care le-a cerut expres parlamentarilor să nu o voteze.

Și toate acestea, spune Maia Sandu, "ca să fie posibilă deblocarea finanțării externe", lucru de nerealizat fără un guvern cu împuterniciri depline și fără o majoritate care să susțină prin vot respectivele demersuri.

Maia Sandu a declarat că în timpul consultărilor le-a cerut fracțiunilor să deblocheze finanțarea externă a țării.

"Și mai multe fracțiuni, mai multe forțe politice din Parlament au spus (în timpul consultărilor - n.n.) că sunt de acord că e nevoie de alegeri parlamentare anticipate. Doar că diferențele vin cine și când vede aceste alegeri. Eu am pus o întrebare tuturor și întrebarea mea a fost: sunteți de acord să deblocați asistența externă a Republicii Moldova pentru că atunci când spuneți despre amânarea acestor alegeri trebuie să fiți conștienți de faptul că sunt niște necesități imediate: economia trece printr-o perioadă foarte complicată, vedem că situația pandemică se înrăutățește, asta are efecte și pe partea economică și pe partea socială. Deci, noi avem nevoie de ajutor. […] Eu am discutat cu fracțiunile parlamentare și am zis dacă insistați că trebuie amânate alegerile parlamentare anticipate, haideți să faceți un angajament aici, să facem un angajament că se deblochează asistența externă", a declarat Sandu.

Ea a precizat că, din păcate, nu există o majoritate: sunt doar câteva fracțiuni care au spus că sunt gata să voteze legile care ar debloca asistența externă, "dar nu există o majoritate ca să putem să deblocăm această asistență externă".

În același context Maia Sandu a mai afirmat reiterat teza de mai sus.

"Reper ceea ce am spus că am discutat și la consultări: toate deciziile pe care le luăm, le luăm pornind de la interesul național, de la interesul țării. Cei care spun astăzi că e nevoie de alegeri anticipate, dar ele trebuie să se întâmple mai târziu, dacă vor să demonstreze că aceste decizii ale lor pornesc de la interesul țării, ar trebui să se adune în Parlament și să deblocheze asistența externă. E mare nevoie de deblocat asistența externă pentru ca să ajutăm cetățenii care sunt la nevoie acum și în sistemul medical și în sistemul social și în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. Eu aș înțelege și aș crede forțele politice care spun "alegeri anticipate, dar mai târziu", dacă ar face acest pas elementar ca să deblocheze asistența externă", a declarat Maia Sandu.

Dar tot ea a precizat că cei din majoritatea parlamentară, adică deputații PSRM și Pentru Moldova, au spus că nu doresc deblocarea asistenței externe până la alegeri.

Și tot la acest subiect, șeful statului a precizat că Igor Grosu va iniția discuțiile cu fracțiunile începând din ziua de marți.

În alt context, fiind întrebată când ar trebuie să aibă loc alegerile parlamentare anticipate, Maia Sandu a spus cp în vară, când va scădea numărul celor infectați cu coronavirus.

"În momentul în care situația pandemică va permite. Și dacă este să ne uităm la prognozele organizațiilor internaționale, ale Organizației Mondiale a Sănătății, prognoza este că în vară vom ava cel mai scăzut nivel de îmbolnăvire. După care, din păcate, în toamnă iarăși cresc indicatorii pentru că acest virus, se pare, capătă un caracter sezonier", a declarat Maia Sandu.

