Igor Grosu cere votul deputaților, dar nu al tuturor - Cu cine refuză să discute

CHIȘINĂU, 23 mart – Sputnik. Grosu însă a precizat că discută și mizează doar pe voturile Partidului Democrat, a Platformei DA și a Partidului Socialiștilor.

"Fac turul fracțiunilor. Astăzi am avut o discuție foarte bună cu colegii de la Partidului Democrat. Le-am spus ce avem de gând să facem în situația politică actuală. Că suntem pregătiți pentru ambele scenarii. În cazul în care guvernul va fi votat, repede vom intra în acțiune, nu vom face pauze sau introduceri. Mâine voi continua discuțiile cu colegii de la Platforma DA, azi am avut o primă discuție de tatonare. Am convenit pentru ziua de mâine. Discuții prealabile am avut și cu Partidul Socialiștilor. Azi am avut ocazia să discut cu șeful fracțiunii și cu vicepreședintele Parlamentului. Și cred că ai o să mă opresc", a declarat Igor Grosu marți seara, la un post local de televiziune.

Întrebat de moderator dacă asta înseamnă că nu va discuta cu deputații din Pro Moldova, Pentru Moldova, din care fac parte și deputații Partidului Șor, Grosu a spus că cu aceste formațiuni nu poate purta discuții.

"Cu celelalte formațiuni noi nu putem purta discuții din varii motive, inclusiv și din motivul evenimentului care s-a consumat ieri în Parlament (ridicarea imunității parlamentare a deputaților Partidului Șor Denis Ulanov și Petru Jardan - n.n.). Nu putem miza pe votul unor formațiuni în care sunt astfel de persoane și cu trecutul pe care îl au", a declarat Igor Grosu.

După care, a preciza premierul desemnat, va merge să discute cu cei de la PAS, unde vor decide cum votează deputații partidului proprezidențial, în funcție de rezultatele negocierilor.

"După care o să merg la forurile decizionale ale PAS, o să prezint informația pentru că ceea e vrem noi să aflăm este cât de dispuse sunt aceste formațiuni să voteze guvernul pe care am onoarea să-l reprezint", a spus Grosu.

El a confirmat că a depus deja la Parlament nu doar lista, ci și programul de guvernare, iar miercuri va merge l ședința Comisiei Juridice a Legislativului care va propune plenului Parlamentului proiectul de hotărâre privind desemnarea lui Igor Grosu în calitate de prim-ministru. Urmând ca eventual joi să aibă loc ședința Parlamentului la care să se pună la vot confirmarea în funcție a unui guvern Grosu.

Amintim că luni Curtea Constituțională a decist asupra constituționalității decretului de desemnare a lui Igor Grosu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Astfel, decretul de desemnare a lui Igor Grosu la funcția de premier este constituțional. Decizia a fost pronunțată de președintele Curții Constituționale, după ce magistrații au examinat în fond sesizarea socialiștilor privind controlul constituționalității decretului președintelui Maia Sandu prin care l-a desemnat pe Grosu la funcția de premier.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova