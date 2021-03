Ion Chicu regretă că a plecat de la șefia Guvernului? Iată ce declarație a făcut

CHIȘINĂU, 28 mart – Sputnik. Fostul premier Ion Chicu a declarat pentru un portal de știri că și-a dat demisia pentru a crea condiții în procesul de declanșare a alegerilor parlamentare anticipate.

După trei luni însă fostul prim-ministru spune că scrutinul nu poate fi organizat, în condițiile în care pandemia evoluează. Mai mult, el se arată dezamăgit de situația politică, precizând că nu sunt persoane care să-și asume riscuri, ci doar urmăresc interesele politice.

"Sincer vorbind, dacă știam că o să evolueze așa lucrurile, când nimeni nu vrea să-și asume nimic, nimeni nu vrea să meargă cu măsuri mai nepopulare, dar necesare, probabil mă mai gândeam odată în plus dacă demisionam pe 23 decembrie, nu anume dacă plecam pe 31 decembrie, pentru că interimatul nu are are rol cine îl asigură. Un Guvern fără competențe, nu este deloc important cine stă în fruntea lui", a declarat Ion Chicu.

Amintim că Ion Chicu și-a anunțat demisia în data de 23 decembrie și a spus că nu va exercita interimatul funcției după 31 decembrie. În ultima zi a mandatului, Chicu și alți trei miniștri care au refuzat să asigure interimatul au susținut o conferință de presă în care au făcut bilanțul activității. În aceiași zi, președintele Maia Sandu l-a numit pe Aureliu Ciocoi în funcția de prim-ministru interimar al Republicii Moldova.

