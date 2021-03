Dan Bittman: Ce se întâmplă acum e inepție și lipsă de rațiune

BUCUREȘTI, 29 mart - Sputnik. Celebrul muzician Dan Bittman a avut o nouă reacție sinceră și curajoasă după ce autoritățile române au adoptat noi restricții în Capitală și în țară.

”Ceea ce se întâmplă acum în București frizează inepția și lipsa de rațiune”, spune Bittman, ”Iarăși urmăm un scenariu de acum un an, în care Guvernul s-a preocupat de noi și ne-a dat tot felul de soluții, dar se pare că am ajuns în același punct după un an de zile, la exact un an de zile.

Artistul punctează un aspect dureros: ”Mâine (azi, n.n.) este ziua mea și știu că mi-am petrecut-o atunci împreună cu copiii închis în casă, pentru că așa îmi spunea Guvernul”.

”Ceea ce se întâmplă este de domeniul fantasticului, adică eu nu cred că mai suntem conduși în momentul de față de niște oameni raționali”, declară revoltat Bittman. ”În ceea ce ne spun guvernanţii de un an de zile, de am ajuns în acelaşi timp, eu nu pot să cred, pentru că nu cred în măsurile acestea”.

Artistul atrage atenția asupra panicării românilor: ”Uitaţi-vă ce se întâmplă, oamenii sunt iar panicaţi, îşi fac cumpărăturile în viteză, rafturile sunt goale într-o grămadă de supermarketuri”.

E panică de pomană, spune Dan Bittman. ”Eu am respectat legea, dar ceea ce vreau să spun, că după un an de zile după ce am respectat fiecare prevedere a acelui grup de comunicare, am respectat tot ce mi-a impus regimul trecut și regimul actual, eu am ajuns… în același timp!”

”Mă întreb… nu cumva aveți senzația, că ceva nu e în regulă?!”, pune Bittman problema deschis – ”Adică, dacă specialiștii după un an de zile nu reușesc decât să ne închidă în case, sau să creeze panică, nu ar trebui să încercăm, măcar așa, o săptămână sau două, metoda suedeză, sau metoda neozeelandeză sau australiană, sau cea a statelor arabe, sau cea a africanilor, și anume, de a ne lăsa puțin să ne vedem de treaba noastră și să nu mai cumpărăm vaccinuri aiurea și medicamente de la unii care ne vând de vreo 20 de ori prețul?”

Și, da, Dan Bittman consideră că Pandemia „este un business excepţional - şi unii oameni profită, normal, alţii sărăcesc„.

”Greşeala nu este a guvernanţilor, greşeala este a noastră, pentru că am ales greşit şi spun cu tărie lucrul acesta”, declară Bittman – ”Cei care ne conduc nu sunt capabili, în primul rând, să ne țină liniștiți, cum ar trebui”.

Dan Bittman consideră că românii și-au făcut datoria și au respectat regulile – ”Am ascultat toate Guvernele care au fost de un an jumate încoace, tot poporul român văd că este cu mască pe stradă, intră în casă atunci când i se spune şi respectă regulile de distanţare”.

”Din păcate, am ales greşit şi o spun cu toată seriozitatea”, repetă Bittman subliniind – ”Nişte oameni care nu au legătură cu oamenii, adică cu poporul pe care încearcă să îl conducă, înseamnă că nu sunt bineveniţi. O spun din nou, cu toată responsabilitatea. Acolo este prima greşeală”.

Greşeala, conchide Bittman, am făcut-o acum câteva luni ”când era 5 la mie gradul de infectare şi noi puteam să ieşim atunci liniştiţi! Nu ni se făceau restricţii, ba dimpotrivă eram îndemnaţi să mergem la vot. Atunci nu erau probleme”.

