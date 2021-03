Maia Sandu spune ce s-a discutat la ședința Consiliului Suprem de Securitate

CHIȘINĂU, 30 mart – Sputnik. După ședința Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu a declarat că au fost abordate trei subiecte. În primul rând, s-a discutat despre interdicția temporară la exportul grânelor.

"Guvernul va decide astăzi și va anunța. Între timp, va activa un grup de lucru pentru a determina care sunt intervențiile din rezerva de stat ca să putem ajuta companiilor producătoare de pâine să nu permitem creșterea prețului la pâine, dar și crescătorii de animale care au nevoie de furaje și nu le pot asigura la prețuri normale. Va fi făcută o anchetă privind decizia Agenției Rezerve Materiale de a vinde o parte din grâul care urma să fie reînnoit, dar cu încălcarea legislației în vigoare și în detrimentul interesului Republicii Moldova", a declarat Maia Sandu.

Totodată, la această ședință s-a discutat despre combaterea afacerilor cu droguri și consumul de substanțe interzise. Potrivit Maiei Sandu, au fost prezentate mai multe rapoarte, însă niciunul nu cuprinde suficiente informații care să arate clar situația.

"În această situație, nu putem judecat cât de eficiente sunt eforturile instituțiilor din țară pentru a combate acest fenomen. Am indicat că este necesar de consolidat eforturile tuturor instituțiilor publice care lucrează la combaterea contrabandei de droguri. Trebuie echipe specializate în acest sens. Am recomandat Guvernului să consolideze controlul vamal și de frontieră pentru verificarea tehnicii la capitolul drogurilor. Am cerut Procuraturii Generale să prezinte o evaluare a subiectelor legate de droguri. Pe cazuri grave cu droguri, în instanța de judecată se bate pasul pe loc. Atunci când se anchetează cazul se pun piedici în instanțele de judecată și asta devine un impediment principal pentru sancționarea celor implicați", a precizat Maia Sandu.

Al treilea subiect abordat la ședința Consiliului Suprem de Securitate a fost gestionarea și delapidarea patrimoniului Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei. Șeful statului susține că mai multe bunuri care au fost în proprietatea țării noastre pe teritoriul statului vecin, au fost preluate prin metode ilegale sau sunt în proces de a fi preluate.

"Am formulat recomandări pentru instituțiile statului și am cerut de la instituțiile care au în subordine pe teritoriul Ucrainei să vină cu informații despre starea lor, pentru că multe din ele sunt implicate în litigii. Am recomandat Guvernului să angajeze o companie care să facă audit financiar pentru fiecare obiect în parte și să stabilească strategia de negociere cu partea ucraineană ca să se rezolve problemele acolo unde sunt organele din Ucraina. Procuratura ne-a informat că sunt deschise mai multe dosare penale pe aceste cazuri, așteptăm ancheta să vedem care va fi soarta dosarelor când ajung în judecată ", a spus Maia Sandu.

Președintele țării a precizat că, în mod prioritar, se va analiza situația cu privire la Consulatul Republicii Moldova de la Odesa și sanatoriul Moldova din Truscaveț, iar până în data de 15 aprilie va fi prezentat un raport în acest sens la Consiliul Suprem de Securitate.

