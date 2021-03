Cebotari: Deputații PRO MOLDOVA nu susțin introducerea stării de urgență

CHIȘINĂU, 31 mart – Sputnik. Deputații grupului parlamentar PRO MOLDOVA au declarat că înțeleg poziția premierul interimar Aureliu Ciocoi, care conduce un Guvern fără multe atribuții, însă trebuie să gestioneze o criză pandemică destul de gravă.

Deputații spun că intenția prim-ministrului de a introduce stare de urgență este destul de bună, pentru a putea opune rezistență pandemiei, cu toate acestea însă nu sunt mulțumiți de faptul că Aureliu Ciocoi nu a prezentat și soluții clare.

"În același timp, credem că intenția este nepregătită. Și poate ar fi fost necesar să o mai gândească câteva zile și să vină cu mai multe propuneri pentru noi, ca cetățenii să aibă mai multă claritate. Am solicitat premierului să ne explice riscurile din educație, calitatea studiilor și a examenelor. Am vrut să auzim soluțiile în cazul în care se închid grădinițele. Nu am auzit niciun răspuns. Nu am înțeles dacă activitățile educaționale vor fi închise pentru o perioadă, nu am înțeles cum trebuie oamenii să se comporte în ajunul sărbătorilor de Paști, când merg la sfânta biserică sau când se vor deplasa la cimitir. Nu am înțeles și nu am văzut nicio măsură care ar fi pusă în aplicare dacă oamenii ar fi forțați să stea acasă și vor rămâne fără salarii și nici susținere pentru mediul de afacere", a declarat Vladimir Cebotari, deputatul grupului parlamentar PRO MOLDOVA.

În aceste condiții, deputații grupului parlamentar PRO MOLDOVA susțin că ar fi votat în susținerea inițiativei de a introduce stare de urgență și au îndemnat Guvernul și Parlamentul să lucreze asupra unui plan bine pus la punct, astfel încât să nu pună societatea în dificultate.

