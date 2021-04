Ce a făcut Maia Sandu în 100 de zile de la învestire - raport

CHIȘINĂU, 2 apr - Sputnik. Trei priorități și 44 de acțiuni a îndeplinit Maia Sandu în cele 100 de zile de la învestirea sa în funcția de președinte al Republicii Moldova. Cel puțin asta arată raportul publicat cu puțin timp în urmă pe site-ul Președinției.

Maia Sandu spune că deși atribuțiile Președintelui sunt limitate, în cele trei luni de activitate a reușit să intensifice cooperarea cu cei mai importanți parteneri internaționali, dar și să obțină sprijin imens pentru Republica Moldova. Aceasta mai spune că a reușit să aducă ajutor financiar și umanitar semnificativ. La fel, președintele spune că a reușit să genereze un proces de curățare a instituțiilor statului de corupție.

„Am venit cu soluții anti-criză și am găsit sprijin în lupta cu pandemia. Am pornit procesul de vaccinare și am obținut resurse financiare și donații pentru a ajuta sistemul de sănătate, agricultorii și economia”, este prima din acțiunile incluse în raport.

Maia Sandu spune că a reușit să ofere ajutor pentru economie, agricultori și oameni nevoiași. Aici amintește de 12 ajutorul umanitar din partea României pentru agricultorii care au suferit în urma secetei din 2020, constând din 6 000 de tone de motorină.

Președintele spune că a „scos Moldova din izolare internațională și a început restabilirea relațiilor cu partenerii noștri”. La acest compartiment, șeful statului vorbește despre vizitele sale în străinătate, dar și vizitele oficialilor străini în țara noastră.

„Am eliberat din funcție conducerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat și am numit un director adjunct care a inițiat mai multe anchete și a depus o serie de sesizări la Procuratura Generală pentru investigarea unor posibile ilegalități și cazuri de corupție”, mai este precizat în raportul președintelui.

Printre cele 44 de acțiuni, Maia Sandu pomenește și de porțile deschise de la Președinție.

„Am deschis pentru public spațiul din jurul instituției prezidențiale și am inițiat consultări cu arhitecții pentru a transforma acest spațiu în bun de utilitate publică”, este precizat în raportul președintelui.

La fel, pomenește și de restricțiile temporare la exportul grâului din rezervele de stat, de sesizarea Președinției la Procuratura Generală în privința înțelegerilor de cartel pe piața de carburanți, solicitând investigarea cazului și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova