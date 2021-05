Când va merge Maia Sandu în Rusia - Ce spune despre relația cu Moscova

CHIȘINĂU, 13 mai – Sputnik. Președintele Maia Sandu a precizat că nu a discutat deocamdată despre vizita sa în Rusia, dar nu exclude că va avea loc după alegerile parlamentare anticipate. Despre aceasta șeful statului a vorbit într-o emisiune de la Radio Moldova.

"Nu am discutat încă despre o vizită, dar așa cum am făcut puține vizite inclusiv din cauza COVID-ului, nu putem spune că Rusia este unica țară în care nu am avut o vizită. Vom ajunge probabil după alegeri. Nu pot să spun că relația noastră cu Rusia este simplă, dar e nevoie să lucrăm și să găsim soluții la probleme și eu asta am să fac, așa cum voi lucra și cu restul țărilor", a declarat Maia Sandu.

Șeful statului a fost întrebat dacă intenționează să-i trimită o invitație liderului rus, Vladimir Putin, în Republica Moldova.

"La momentul actual nu am această intenție. Noi suntem în alegeri, în pandemie. Nu am discutat acest subiect", a spus Sandu.

În același timp, Maia Sandu a precizat că discută cu reprezentanții Federației Ruse mai multe subiecte care îi vizează pe cetățenii moldoveni.

"Am avut discuții cu ambasadorul Federației Ruse pe subiecte legate de comerț, căci avem această problemă mai veche de impunerea taxelor la importul producției din Republica Moldova în Rusia, chiar dacă avem un acord de liber schimb cu CSI și ar trebui să exportăm fără taxe, însă din păcate pe câteva categorii de produse s-au impus taxe. Suntem în permanență discuție. Mai vorbim și despre semnarea acordului de protecție socială pentru cetățenii noștri care au muncit și muncesc în Federația Rusă. Ne dorim ca de contribuția lor să se țină cont și ei să primească bani. Avem multe subiecte pe care le discutăm", a declarat Maia Sandu.

Președintele țării susține că a trimis două scrisori Federației Ruse: una este legată de comerț, iar a doua vizează vaccinul.

"A venit această donație de vaccin. Suntem recunoscători pentru această donație. Suntem, de asemenea, recunoscători autorităților chineze pentru donarea vaccinului. Acest lucru este foarte important. Ne dorim o relație constructivă. Eu mereu am să pornesc de la interesele cetățenilor noștri. Acest lucru este principiul meu în relațiile cu toate țările și organizațiile internaționale", a menționat președintele.

Amintim că în țară campania de imunizare împotriva COVID-19 a început în data de 2 martie.

Precizăm că pe 30 aprilie, cel de-al doilea lot cu vaccin „Sputnik V” a ajuns în Moldova. Totodată, în data de 24 aprilie Republica Moldova a recepționat primul lot de vaccin din Federația Rusă. Este vorba de 71 de mii de doze de vaccin oferite cu titlu de donație. Vaccinul "Sputnik V" a fost adus cu o aeronavă specială a Ministerului Situațiilor Excepționale al Federației Ruse.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova