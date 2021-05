Voronin sau Dodon? Cine va sta în capul listei blocului socialiștilor și comuniștilor

CHIȘINĂU, 14 mai - Sputnik. În fruntea listei blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor se va afla liderul PCRM Vladimir Voronin.

Anunțul a fost făcut de liderul PSRM Igor Dodon la un post privat de televiziune.

“Pe mine așa m-au învățat părinții, buneii, că tot timpul trebuie să le ofer locul în față celor mai experimentați. Eu cred că Vladimir Nicolaevici Voronin este mai experimentat ca mine. Eu am un mandat de președinte în spate. Dumnealui are două mandate de președinte, are o experiență enormă. Este cel mai bun președinte al Republicii Moldova în istoria modernă a țării. Noi împreună am discutat acest lucru și Vladimir Voronin va fi capul de listă al acestui bloc”, a declarat Dodon.

Igor Dodon a mai spus că partenerul său de bloc a avut mai mult succes în politica moldovenească.

„Dumnealui a fost mai bun decât mine. Eu consider că a făcut mai multe. (...) Avea și majoritate parlamentară. Eu am avut posibilitatea să influențez într-o măsură oarecare deciziile Parlamentului doar un an de zile”.

Lista candidaților blocului comuniștilor și socialiștilor va fi depusă astăzi la Comisia Electorală Centrală.

