Ce a discutat Maia Sandu cu președintele Lituaniei, aflat în vizită în Moldova

CHIȘINĂU, 14 mai - Sputnik. Joi și vineri, la Chișinău se află în vizită președintele lituanian Gitanas Nauseda. Astăzi președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu oficialul din Lituania și au discutat mai multe aspecte legate de colaborarea dintre cele două state. În urma discuțiilor, oficialii au făcut declarații în cadrul cărora au reiterat importanța susținerii relațiilor prietenești dintre Republica Moldova și Lituania.

În cadrul discursului, Maia Sandu a precizat că este gata să semneze împreună cu omologul său lituanian un acord prind recunoașterea permiselor de conducere între cele două țări.

„Suntem de acord, de asemenea, să semnăm acordul privind conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere pentru cetățenii țărilor noastre, acord negociat și agreat la nivel de guverne”, a precizat șeful statului, Maia Sandu.

Maia Sandu a punctat și alte subiectele care au fost discutate.

„I-am vorbit despre situația internă din Republica Moldova, despre ultimele evoluții politice, despre pregătirile pentru alegerile parlamentare anticipate. Am discutat despre dorința cetățenilor Republicii Moldova de a-și construi un viitor prosper acasă, fără injustiție și fără corupție. Am discutat despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova pe plan intern și extern, inclusiv provocările din regiune. Am trecut în revistă agenda de reforme a țării și agenda europeană a Republicii Moldova. Lituania a fost din totdeauna o susținătoare a agendei de reforme democratice în țara noastră”, a declarat Maia Sandu.

Președintele Republicii Moldova a ținut să-i mulțumească statului lituanian pentru suport și pentru proiectele finanțate în țara noastră.

„Ne dorim să aprofundăm în continuare relațiile de cooperare cu Lituania, bilateral și, în context, multilateral. Cred că avem un potențial semnificativ de creștere în ceea ce privește schimburile comerciale. Mulțumim pentru sprijinirea vinificatorilor noștri, prin promovarea exportului vinurilor moldovenești în Lituania.(...) Totodată, ne dorim să continuăm colaborarea în domeniul securității și apărării, mai ales apărării de riscuri hibride și combaterea dezinformării, unde experiența Lituaniei ne poate fi utilă”, a mai precizat Maia Sandu.

Președintele Republicii Lituania s-a declarat deschis pentru orice colaborare dintre țările noastre.

„Noi suntem gata să împărtășim experiența dobândită prietenilor noștri din Moldova. Suntem mereu deschiși să vorbim despre greșelile pe care le-am făcut. (...) Eu cred că vom aprofunda relațiile noastre economice și comerciale. Noi avem toate posibilitățile de colaborare în domeniul tehnologiilor informaționale, domeniul transportului, domeniul industriei alimentare”, a menționat președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda

Precizăm că la finalul vizitei președintelui Lituaniei Gitanas Nauseda, cei doi oficiali vor merge la Grădina Botanică din Chișinău pentru a planta un arbore în semn de prietenie.

