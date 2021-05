Socialiștii se laudă cu realizările obținute în Parlament: Câte proiecte au avut

CHIȘINĂU, 17 mai – Sputnik. Deputatul PSRM Vlad Batrîncea a declarat că, în ultimii doi ani, socialiștii au venit în Parlament cu 201 de proiecte legislative, dintre care 130 au fost aprobate. Batrîncea susține că deputații PSRM au fost cei mai activi, iar asta este demonstrat prin numărul de inițiative și legi prezentate.

"Au fost multe proiecte sociale pentru cetățeni. În pandemie și secetă, am susținut mai multe categorii de populație, inclusiv indexarea dublă a pensiilor și nu doar. Am votat micșorarea vârstei de pensionare. La fel, am reușit din iunie 2019 să scoate Moldova din captivitate prin coaliția cu blocul ACUM. De atunci țara e mai liberă, oamenii de afaceri lucrează liber, iar piața este mult mai liberă și oamenii trăiesc sigur și liniștit", a declarat Vlad Batrîncea, deputat PSRM.

Socialiștii spun că au susținut inițiativele economice și s-au lăudat și cu alte proiecte realizate în Parlament.

"Tot noi am oprit privatizările și am impus condiții ca procedura să fie mai transparentă, inclusiv și în cazul Stadionului Republican. Noi am anulat în Parlament legea prin care stadionul a fost înstrăinat și am zis clar că trebuie consultări publice și expertiză anticorupție", a precizat Vlad Batrîncea, deputat PSRM.

Vlad Batrîncea mai spune că deputații PSRM sunt dezamăgiți că unele proiecte propuse de socialiști stau înghețate.

"Am făcut ce am promis: Anularea legii miliardului în Parlament. Am impus BNM să contribuie prin profitul său în achitarea acelor bani furați. Banii au fost oferiți prin decizii secrete ale Guvernului din care și Maia Sandu a făcut parte. Curtea Constituțională a anulat legea, dar noi ce am făcut am votat încă o dată, dar cei din Președinție nu promulgă legea. Dar noi așa cum am promis vom cere în continuare să fie promulgată. Nu vor să promulge nici legea care permite Guvernului să împrumute bani din afara țării", a mai spus Vlad Batrîncea, deputat PSRM.

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a înregistrat blocul electoral al Partidului Comuniștilor (PCRM) și al Partidului Socialiștilor (PSRM) pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate. Șapte membri ai comisiei CEC au votat pentru înregistrarea acestui bloc, iar unul a fost împotrivă.

Cererea de înregistrare a blocului a fost depusă de secretarul executiv al PSRM Vlad Batrîncea, împreună cu membrul Comitetului Executiv Politic al Comitetului Central al PCRM Oleg Reidman.

