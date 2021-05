Politolog: De ce partidul lui Năstase a pierdut teren în fața formațiunii PAS

CHIȘINĂU, 18 mai - Sputnik. Victor Juc a declarat în cadrul emisiunii „ATITUDINI” de la Radio Sputnik Moldova că ratingul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr a scăzut pe fundalul succesului obținut fostul lider al Partidul Acțiune și Solidaritate la prezidențiale.

„Nu a căzut imaginea acestui partid, pur și simplu PAS și PPDA împart un segment electoral și în prezent votanții pe acest segment consideră că trebuie să susțină PAS. Aici avem un joc cu suma zero - cât câștigă unul, pierde celălalt.

Politologul Victor Juc susține că este puțin probabil ca Partidul Acțiune și Solidaritate să obțină o majoritate după alegerile parlamentare, așa că va trebui să se așeze la masa de negocieri.

„Dacă nu obține majoritate, PAS va trebui să negocieze cu cineva. Dacă trece PPDA, care are toate șansele ca să treacă, conform sondajelor, atunci va fi un aliat firesc, dar depinde câte mandate. Eu consider că are șanse să treacă, mai ales că au și o echipă bună, iar liderul lor, Andrei Năstase, s-a maturizat din punct de vedere politic”, a declarat Victor Juc.

Un alt „aliat” al PAS poate deveni Partidul Democrat din Moldova, consideră expertul.

„Partidul Democrat are și el o mică șansă, pentru că are în teritoriu o prezență bună. Dacă cei din teritoriu se vor implica foarte bine nu cu multe mandate, dar partidul ar putea și el să treacă în Parlament”, afirmă Victor Juc.

Un rol decisiv îl poate juca și formațiunea „Partidul Nostru”, care poate avea susținerea unui segment impunător de alegători.

„Renato Usatîi, are șanse, pentru că el, ca și Partidul „ȘOR”, pescuiește adepți de pe toate segmentele câmpului politic, pentru că sunt amândouă asistemice, nu se bazează pe o doctrină. Partidul lui Renato Usatîi, datorită prezenței în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, cum este Bălți, are bune șanse să obțină o fracțiune consistentă în Parlament. Nu aș exclude că el va prelua rolul Partidului Democrat, care din 2009 a fost acel necesar care contribuia la formarea coalițiilor guvernamentale - cu liberal-democrații, liberale, iar apoi cu socialiștii”, a mai spus Victor Juc.

