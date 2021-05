Se vrea sau nu Igor Dodon premier: Iată ce declarații curioase a făcut

CHIȘINĂU, 28 mai – Sputnik. Liderul PSRM a comentat rezultatele ultimului sondaj, care arată că 30 la sută dintre moldoveni își doresc ca Igor Dodon să fie următorul premier. El a vorbit despre asta în cadrul emisiunii sale săptămânale.

"Oamenii vor decide inițial la alegerile din 11 iulie ce partide vor susține, iar acestea vor decide în cele din urmă ce candidați vor înainta la funcția de speaker, premier și tot așa. Dacă îmi doresc sau nu funcția de premier, eu cred că aș face față în această funcție, dar asta nu înseamnă că îmi doresc această funcție. Timpul va arăta. Dat fiind faptul experiența mea, funcțiile pe care le-am deținut, de ministru, președinte, știu ce trebuie de făcut în așa funcție și nu îmi trebuie jumate de an sau un an ca aceștia de la Harvard cu genți în spate ca să fac drumurile sau cum trebuie de achitat salariile sau pensiile - lucrurile acestea le cunosc. Voi pleda sau nu pentru această funcție? Nu e obligatoriu, voi vedea după alegeri. Va fi necesară experiența mea vom decide cu colegii și vom merge, nu - atunci nu voi insista. Eu am cu ce mă ocupa", a declarat Igor Dodon.

Amintim că toți candidații la alegeri pot depune actele la sediul CEC până în data de 11 iunie 2021. Perioada electorală pentru alegerile parlamentare anticipate a început pe data de 5 mai. Comisia Electorală Centrală a aprobat lista partidelor politice, formată din 53 de formațiuni, care pot participa la scrutinul electoral din 11 iulie.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova