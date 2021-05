Dezvăluiri: Încă un motiv pentru care Durleșteanu a renunțat să fie candidatul PSRM-ȘOR

CHIȘINĂU, 28 mai - Sputnik. Fostul candidat propus de PSRM-ȘOR la funcția de premier al Republicii Moldova Mariana Durleșteanu a declarat în studioul Sputnik Moldova că a renunțat la ideea de a deveni șef de guvern din cauza „jocurilor de culise”. Mai mult, aceasta spune că și gestionarea situației pandemice din țară ar fi fost un motiv.

„Când am văzut că s-a ajuns la o mie de cazuri zilnice de infectare cu COVID-19 și decese masive, iar politicienii doar mimau dorința de alegeri anticipate, am luat decizia să mă auto-exclud și decizia din viața politică... Pentru mine a fost ciudat faptul că președintele nou ales nu a convocat Consiliul Suprem de Securitate pe acest subiect”, a declarat fostul ministru al Finanțelor.

Pe de altă parte, Durleșteanu spune că decizia de a intra în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate a luat-o încă înainte de a renunța să mai fie candidatul PSRM-ȘOR la funcția de premier.

„Nu mi-a fost deloc ușor. Văzând cum politicienii jonglau cu viața oamenilor în pandemie, pentru interesul propriu. În special pentru a mai tărăgăna aceste alegeri anticipate. La televizor toți mimau că dorecs alegeri anticipate, dar de facto doreau tărăgănarea acestora. Se făceau niște jocuri de culise în spatele meu. Am decis că este cazul să fac o provocare”, a declarat Durleșteanu în studioul Sputnik Moldova.

Cât ține de renunțarea la funcția propusă de PSRM-ȘOR, Durleșteanu spune că a început să scrie declarația de „exit” după două săptămâni de când a fost anunțat numele său.

„Anunțul a fost făcut pe 11 februarie. În ultima săptămâna a lunii februarie am început să scriu. Când am ajuns la Londra am început să scriu tot mai mult. Mă focusasem pe faptul că oricum va trebui să o fac, doar că trebuia să aleg ziua și ora”, a mai spus Durleșteanu.

Aceasta a mai spus că nu au existat presiuni asupra ei, deși ar fi primit mai multe apeluri de la persoane cărora nu a vrut să le divulge numele. Potrivit Marianei Durleșteanu, era întrebată doar cum vede ea soluționarea problemelor dacă ar fi numită în funcția de premier.

Amintim că fostul ministru al Finanțelor Mariana Durleșteanu și fostul candidat la funcția de prim-ministru din partea PSRM-ȘOR va candida la apropiatele alegeri parlament anticipate. Aceasta merge la alegeri pe listele partidului „Lege și Dreptate”, care este condus de generalul și deputatul primului Parlament al Moldovei Nicolae Alexei. Durleșteanu este cap de listă.

