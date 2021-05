Alte trei partide au tras la sorți: Sub ce număr vor fi în buletinele de vot

CHIȘINĂU, 28 mai - Sputnik. Partidele care au depus actele astăzi la CEC, au tras la sorți pentru a afla sub ce număr vor fi în buletinele de vot.

Astfel, conform tragerii la sorți, prealabil, Partidul Politic „Noi” va fi sub numărul 12, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei - sub numărul 13, iar Alianța pentru Unirea Românilor se va afla sub numărul 14 în buletinul de vot.

Precizăm că vineri, 28 mai, cele trei partide au mers la CEC pentru a depune actele pentru înregistrarea lor în cursa electorală. Astfel, acum urmează verificarea documentelor depuse, care va fi realizată în decursul a șapte zile, după care CEC va decide înregistrarea sau neînregistrarea candidaților.

Până în prezent, CEC a înregistrat opt concurenți electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, iar șase dosare se află în proces de examinare. Candidații la alegeri pot depune actele la sediul CEC până în data de 11 iunie. Perioada electorală pentru alegerile parlamentare anticipate a început pe data de 5 mai.

