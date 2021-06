Ce a spus Maia Sandu la întrevederea cu reprezentanții OSCE despre situația transnistreană

CHIȘINĂU, 3 iunie - Sputnik. Președintele țării, Maia Sandu, s-a întâlnit în această dimineață cu reprezentanții formatului 3+2, mediatori și observatori în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, ce fac parte dintr-o delegație condusă de Reprezentantul special al Președintelui în exercițiu al OSCE din partea Suediei pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Mayr-Harting. Anunțul a fost făcut de Sandu pe pagina sa de Facebook.

"Am discutat cu reprezentanții formatului 3+2 despre principiile soluționării conflictului transnistrean, care trebuie să aibă loc pe cale pașnică, prin dialog, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Am reiterat necesitatea formulării unei viziuni de soluționare politică a conflictului. Această acțiune trebuie să se regăsească pe agenda unui guvern cu puteri depline, instalat după alegerile parlamentare anticipate din luna iulie", a scris Maia Sandu.

Totodată, oficialii au discutat și despre situația pandemică și situația drepturilor omului în regiunea transnistreană.

"Am discutat despre situația pandemică și am confirmat deschiderea noastră de a oferi în continuare sprijin, vaccinuri și echipamente pentru susținerea eforturilor de combatere a pandemiei în stânga Nistrului. Am vorbit totodată despre situația drepturilor omului în regiune și despre necesitatea asigurării liberei circulații între maluri", scrie Sandu.

Situația transnistreană a fost discutată și de Ministrul interimar al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, cu George Kent, asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA care s-au întâlnit miercuri la Chișinău.

"Interlocutorii au abordat și stadiul actual al procesului de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrean, precum și pașii care urmează a fi întreprinși în perioada următoare. Aureliu Ciocoi a apreciat disponibilitatea părții americane pentru sprijinirea eforturilor comune în vederea identificării unei soluții cuprinzătoare și viabile pentru problematica transnistreană având la bază respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în cadrul frontierelor recunoscute internațional", se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul de Externe.

Cei doi au discutat și despre retragerea trupelor străine și evacuarea munițiilor din stânga Nistrului.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova