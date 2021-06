Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra sesizării privind numirea unor membri CSM

CHIȘINĂU, 10 iun – Sputnik. Curtea Constituțională a decis că legea privind constituționalitatea legii 193 privind numirea membrilor CSM este neconstituțională.

"Curtea Constituțională a decis: se admite sesizarea depusă de Sergiu Litvinenco și Veronica Roșca, deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Se declarară neconstituțională legea 193 pentru modificarea unor acte normative și hotărârea 53 privind numirea unor membri ai CSM. Se revigorează prevederile legii din 1996 cu privire la CSM. Hotărârea este definitivă și intră în vigoare la data adoptării", a pronunțat Domnica Manole, președintele Curții Constituționale.

Curtea Constituțională a examinat sesizarea deputaților PAS Sergiu Litvinenco și Veronica Roșca, privind numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Cei doi i-au cerut Înalte Curți să verifice constituționalitatea legii care prevede numirea membrilor în CSM din rândul profesorilor de drept titulari.

"Comisia de la Veneția a recomandat că membrii non-judecători să nu fie aleși din membri titulari, dar proiectul de lege nu a fost modificat, ci a fost promulgat. Și la 20 martie 2020, Comisia de la Veneția a a recomandat autorităților de la noi să suspende legea, căci duce la politizarea organului sistemului judecătoresc. Componența CSM de la 12 la 15 judecători reprezintă o încălcare a standardelor UE în domeniul independenței organului judecătoresc. Componența CSM, instituită prin legea 193 din 2019, majoritatea este deținută de non-judecători, inclusiv ai puterii, iar majoritatea corpului judecătoresc nu satisface exigențele aparențelor de independență și în acest sens nu poate fi prezentă încrederii societății în justiție", susține Sergiu Litvinenco, deputat PAS.

În afară de legea propriu-zisă, deputații au cerut Curții Constituționale anularea hotărârii Parlamentului prin care au fost numiți în funcții Elena Belei, Carolina Ciugureanu-Mihăiluță, Valentina Coptileț și Ion Crețu la CSM.

"Consider că atât legea, cât și numirea acestor judecători sunt neconstituționale și duc la controlul politic al sistemului de către majoritatea parlamentară", a mai spus Litvinenco.

Magistrații Curții Constituționale l-au întrebat pe Sergiu Litvinenco de ce a decis atât de târziu să depună o sesizare la Înalta Curte.

"Acum mi-am dat seama, am analizat când a fost publicată, dacă vedeam mai devreme, veneam mai devreme. Am văzut încălcarea gravă și am depus sesizarea", a răspuns Litvinenco.

"Dacă această hotărâre va fi declarată neconstituțională care va fi efectul?", a întrebat Vladimir Țurcanu, judecător al Curții Constituționale.

"Dacă vorbim de o numire realizată cu încălcări ale normei constituționale, eu cred că nu poți aplica inamovibilitatea. Efectele vor fi pe viitor, nu pentru trecut", a spus Litvinenco.

De cealaltă parte, chiar la începutul ședinței, reprezentantul Parlamentului a solicitat ca acest subiect să fie scos din agenda Curții Constituționale.

"Considerăm că sesizarea trebuie scoasă de pe rol. Asta pentru că termenul de 6 luni este de decădere și în cazul în care este depășit, urmează ca cererea să fie scoasă de pe rol. În cazul dat, termenul este mult depășit și nu expune motivele de drept și de fond. Un motiv în plus, este faptul că în fața noastră este un act consumat de drept, hotărârea Parlamentului", a declarat Valeriu Cuciuc, reprezentantul Parlamentului.

"Legislația nu prevede așa o procedură privind scoaterea de pe rol. Anterior, de multe ori Curtea Constituțională s-a pronunțat după expirarea termenului și din punctul meu de vedere cererea trebuie respinsă", a spus Sergiu Litvinenco, deputat PAS.

