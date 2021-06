Ce a declarat Biden după întâlnirea cu Putin

CHIȘINĂI, 16 iun – Sputnik. Descriind întâlnirea în ansamblu, președintele SUA a arătat că a făcut ceea ce „a venit să facă”, menționând că aceasta a fost realizată într-un mod „pozitiv”, relatează Sputnik.

”Nu au fost adoptate măsuri stridente”, a menționat el. "Unde nu am fost de acord, eu nu am fost de acord, am afirmat unde era cazul. Unde nu a fost el de acord, a spus acest lucru. Dar nu s-a făcut într-o atmosferă exagerată", a explicat Biden.

Oricât de pozitiv ar fi fost summitul de la Geneva, Biden a subliniat că, deși „nu a fost un moment kumbaya”, este „clar că nu e momentul pentru un alt război rece”.

"(Putin) nu vrea (un alt Război Rece), nu cred", a mai spus Biden.

Biden nu este împotriva Rusiei

Joe Biden le-a mai declarat reporterilor după summitul cu Vladimir Putin că agenda administrației sale este orientată către poporul american, subliniind că „nu este împotriva Rusiei”.

I-am spus președintelui Putin că agenda mea nu este împotriva Rusiei sau a altcuiva. Ea este în favoarea poporului american”, a declarat Biden, adăugând că eforturile sale se concentrează asupra combaterii COVID-19, reconstruirii economiei SUA și consolidării legăturilor cu aliații.

„I-am spus, de asemenea, că niciun președinte al Statelor Unite nu ar putea menţine încrederea poporului american dacă acesta nu ar vorbi în apărarea valorilor noastre democratice”, a adăugat Biden, citat de Sputnik News.

„Drepturile omului vor fi întotdeauna pe agendă, i-am mai spus lui (Putin). Nu este vorba doar de a atrage atenţia Rusiei când încalcă drepturile omului, ci de cine suntem. Cum aș putea fi președintele Statelor Unite și să nu vorbesc împotriva încălcării drepturilor omului?”, a adăugat liderul american.

Alte subiecte ale discuţiei, a precizat Buden, au fost Siria, Iranul, Belarusul și eforturile de a împiedica reapariția militanților teroriști în Afganistan, în timp ce trupele americane își continuă retragerea, care se așteaptă să se încheie până la a 20-a comemorare a atacurilor din 11 septembrie.

