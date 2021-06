Experți, despre Comitetul Anticorupție: "Sandu ignoră astfel instituțiile statului"

CHIȘINĂU, 18 iun – Sputnik. La începutul acestei luni, președintele țării, Maia Sandu, a inaugurat prin decretul prezidențial Comitetul Consultativ Independent Anticorupție. Această structură, potrivit șefului statului, ne va scăpa de corupție. Juristul Stanislav Pavlovschi a precizat pentru Sputnik Moldova că deocamdată nu este clar statutul acestui comitet, în condițiile în care Republica Moldova are multe instituții cu astfel de profil.

"Noi avem MAI-ul cu serviciul lor operativ, avem SIS, CNA, Procuratura Anticorupție, cea generală, PCCOCS, ANI, noi am creat multe organizații care au sarcina de a preveni și combate corupția. Unde sunt rezultatele? Milioane de lei în fiecare an se investesc în așa- zisa combatere a corupției, iar lucrurile nu merg. Asta pentru că nu au idei cum se lucrează. Doamna președinte are intenții bune, deoarece autoritatea ei este pusă în joc, plus că și-a asumat lupta cu corupția public, în fața societății, și vrea rezultate, dar urmează să vedem. Acești 5-6 experți care nu au nicio posibilitate operativă, va fi pur și simplu o discreditare a ideii", a declarat juristul Stanislav Pavlovschi.

În același timp, Corneliu Ciurea susține că prin acest Comitet președintele va lupta politic cu adversarii săi. Analistul a reiterat că nu ar vrea să aibă dreptate și speră că Maia Sandu va reuși să convingă societatea că într-adevăr are intenția de a lupta cu flagelul corupției.

"Nu avem o idee clară cu privire la această intenție. Se pare că este o încercare de a juca în logica ONG-istă caracteristică reprezentanților partidelor de dreaptă, prin finanțarea unor instituții de peste hotare, din Occident, care abordează probleme importante, dar aceste instituții nu sunt în stare să le rezolve, dar sunt capabile să facă tapaj politic, un pic de alarmă, să-i ghideze pe anumiți oameni suspectați de corupție, fără ca să poată demonstra vinovăția lor. Această alarmă politică aduce avantaje pentru că persoanele vizate în investigațiile jurnalistice devin vulnerabile", a declarat analist politic Corneliu Ciurea.

Corneliu Ciurea mai spune că unele investigații jurnalistice au fost făcute la comandă, iar acest Comitet va trebuie foarte atent să analizeze informațiile.

"Crearea unei noi instituții care nu prea are legătură cu procuratura și judecătoriile, este finanțată din străinătate, este mai curând un element politic decât juridic și trezește dubii. Maia Sandu nu are deocamdată instrumente să influențeze sistemul judecătoresc și să realizeze reforma justiției", a mai spus Ciurea.

Totodată, avocatul Ion Dron afirmă că Maia Sandu, în calitate de președinte, are datoria de a spori în fața străinilor autoritatea instituțiilor de stat care se ocupă inclusiv de subiectul corupției. În caz contrar, se creează impresia că Sandu ignoră instituțiile de drept și încearcă să construiască un mecanism de gestionare a treburilor în stat după modelul unei companii transnaționale, cu un staff sus și executanții jos, susține Dron.

"O vorbă spune așa: "Ca să te respecte cineva, trebuie să te respecți tu pe tine inițial". Maia Sandu nu respectă instituțiile statului când spune că nu își fac treaba. Anume ea încearcă să preia funcțiile statului, de către un consiliu compus din niște oameni veniți de nu știu de unde, sunt de duzină, căci experții de valoare sunt în deficit și în Occident. Despre care luptă cu corupția putem vorbi, când președintele țării își formează un Comitet consultativ paralel instituțiilor statului. Mesajul președintelui trebuia să fie că acest comitet va fi un suport pentru autoritățile statului", a precizat Ion Dron.

Republica Moldova este a treia țară în care se inaugurează Comitetul Consultativ Independent Anticorupție, după Afganistan și Ucraina. Comitetul este condus de James Wasserstrom - fost angajat al ambasadei SUA în Afganistan, iar copreședinte este jurnalista Alina Radu. Din echipă mai fac parte Drago Cos - fost președinte GRECO, Laura Ștefan - fost angajat al Ministerului Justiției din România, Tamara Razin - a lucrat la Banca Națională a Moldovei, dar și la Fondul Monetar Internațional, și juristul Nadejda Hriptevschi. Activitatea acestui grup va fi susținută financiar de Uniunea Europeană și de către Statele Unite ale Americii, dar și alți potențiali donatori cu care se discută în acest sens.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova