Maia Sandu s-a întâlnit cu președintele Senatului Italiei

CHIȘINĂU, 18 iun - Sputnik. Maia Sandu a scris pe pagina sa de Facebook despre ce a discutat cu președintele Senatului italian.

"Mi-am continuat vizita la Roma cu o întrevedere cu doamna Maria Elisabetta Alberti Casellati, Președinta Senatului italian. Am avut o discuție constructivă și utilă, în cadrul căreia ne-am referit la modalitățile concrete de consolidare a cooperării dintre țările noastre în plan politic, economic, social și cultural. Sunt convinsă că putem dezvolta multe programe comune, în diverse domenii", a precizat Maia Sandu.

Ea a menționat că a discutat cu Maria Elisabetta Alberti Casellati situația moldovenilor din Italia: "În acest sens, am accentuat importanța pe care o are diaspora moldovenească din Italia pentru relația bilaterală dintre țările noastre. Deoarece aici avem cea mai mare comunitate de moldoveni din spațiul Uniunii Europene, inclusiv foarte mulți tineri, am accentuat importanța elaborării unor programe care să-i încurajeze pe cât mai mulți concetățeni de-ai noștri să revină acasă, în Republica Moldova. Pentru aceasta este nevoie de acțiuni concrete, prin care să fie valorificat spiritul lor inovator și antreprenorial, atât de necesar economiei noastre. În contextul dat, am menționat că ne-ar fi de mare ajutor experiența Italiei de a susține și a dezvolta sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel încât acestea să devină mai puternice și mai competitive pe piața globală".

Amintim că în prima parte a zilei de astăzi Maia Sandu s-a întâlnit cu cu președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella.

În cadrul întâlnirii, Maia Sandu și Sergio Mattarella au discutat despre relațiile dintre cele două state. Despre acest lucru a anunțat Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

„Am făcut un schimb de păreri despre situația politică din Republica Moldova în perioadă electorală curentă, accentuând că prioritatea noastră este ca scrutinul să fie unul liber și corect. În ceea ce privește pandemia Covid-19, am menționat că mizăm pe deschiderea autorităților italiene în sensul simplificării condițiilor de călătorie a cetățenilor noștri în Italia, inclusiv în baza unui certificat recunoscut de statele membre ale UE”, a scris Maia Sandu.

