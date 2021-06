FOTO: Igor Dodon și Vladimir Voronin au depus flori la Complexul Memorial „Eternitate”

CHIȘINĂU, 22 iunie - Sputnik. Liderul PSRM Igor Dodon și președintele comuniștilor Vladimir Voronin au depus astăzi flori la ”Focul Veșnic” de la Complexul Memorial "Eternitate" din Capitală cu ocazia marcării a 80 de ani de la începutul Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

"Am păstrat un minut de reculegere în memoria tuturor celor care au căzut în acest război îngrozitor. Am subliniat importanța păstrării memoriei despre eroii datorită cărora noi trăim astăzi sub un cer senin. De asemenea, am menționat actualitatea legii cu privire la răspunderea penală pentru negarea Holocaustului și eroizarea nazismului, care recent a intrat în vigoare", a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Amintim că în dimineața de 22 iunie 1941, Germania fascistă și aliații ei au atacat URSS. Au început lupte la frontierele de vest ale Uniunii Sovietice.

Teritoriul Moldovei a devenit unul dintre primele unde Armata Roșie a fost lovită de inamic.

Aviația română a început să efectueze raiduri aeriene pe teritoriul RSS Moldovenească. Primele orașe supuse atacurilor aeriene au fost Bălți, Bolgrad, Chișinău, Cahul și trecerile pe Nistru.

Trupele sovietice au forțat atacatorii să se retragă pe pozițiile inițiale.

Conducerea română a ordonat trupelor traversarea Prutului în apropiere de Cuconeștii Vechi, Sculeni, Leușeni, Cioara și în direcția Cahul, precum și traversarea Nistrului, în preajma localității Cartal.

Trupele germano-române au pierdut în luptele de la graniță în vara anului 41 peste 8000 de persoane.

Ofensiva în Basarabia era efectuată de armata a 11-a germană, armata a 3-a și a 4-a românească care însumau 600 de mii de persoane. Acestora li se opunea armata sovietic 9 și 18.

Trupele germano-române nu au reușit să treacă granița pe segmentul basarabean până în 29 iunie.

Pe segmentul basarabean al frontierei, trupele sovietice au luptat o perioadă mai lungă decât în alte zone și s-au retras doar din cauza situației din Belarus și Ucraina de Vest, pentru a evita încercuirea.

Pe 8 iunie, lângă satul Dolna, divizia moldovenească 95 de puști a înfrânt regimentele 67 Infanterie și 63 Artilerie ale Armatei Române. Peste două zile, inamicul a fost lovit în satul Lăpușna, fiind încetinită avansarea diviziei 72 germane la stația Bâcovăț.

Doar pe 26 iulie trupele sovietice au părăsit în totalitate RSS Moldovenească, după o lună de lupte.

