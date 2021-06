Scandalul de la Primărie ia amploare: Ce a pățit Chironda după scandalul cu Ion Ceban

CHIȘINĂU, 23 iun - Sputnik. Viceprimarul Capitalei Victor Chironda a rămas fără mai multe atribuții după ce primarul Ion Ceban a semnat o dispoziție în acest sens. Despre aceasta a scris Chironda pe pagina sa de Facebook, unde a și prezentat documentul integral.

"Prieteni, așa cum și am prevăzut, primarul Ion Ceban mi-a retras atribuțiile de coordonare a Direcției Arhitectură și dreptul de a semna dispoziții și acte în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor", a scris Chironda.

Conform dispoziției, atribuțiile lui Chironda în calitate de viceprimar se limitează la coordonarea activității Direcției corespondență, petiții și audiență.

"Având în vedere că sie domnul primar și-a păstrat doar minime atribuții de „coordonare” și „conlucrare”, putem să constatăm că începând cu astăzi, noul Primar General de facto al municipiului Chișinău este domnul Ilie Ceban, fapt cu care îl felicit. Cum am și presupus, pentru semnarea certificatelor și autorizațiilor domnul primar are nevoie de o persoană care nu pune întrebări în plus ci semnează cuminte tot ce i se pune pe masă", a scris viceprimarul.

Amintim că scandalul a pornit după ce săptămâna trecută, viceprimarul municipiului Chișinău Victor Chironda i-a cerut primarului general Ion Ceban inițierea procedurii de anchetă de serviciu asupra arhitectului-șef al orașului, Svetlana Dogotaru, șefă a Direcţiei Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare, acuzând-o că a falsificat procesul-verbal al Consiliului Urbanistic din 11.03.2021 și a admis sau a contribuit la încălcarea procedurilor de autorizare a desființării Hotelului Național.

